Diputación de Cádiz colabora con COAG y UPA para luchar contra el avispón oriental en la provincia

Imagen de un apicultor de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través del servicio de Desarrollo Rural, adscrito al Área de Transición Ecológica, está colaborando desde hace varios meses con las organizaciones agracias COAG y UPA en un programa de lucha contra el avispón oriental para atender la petición realizada por la Asociación de Apicultores de la provincia de Cádiz.

Esta especie invasora es la principal amenaza en la actualidad de las abejas melíferas y su miel, un sector fundamental para la agricultura gaditana, como ha indicado la Diputación en una nota.

En concreto, las primeras actuaciones se produjeron en 2025, bajo la coordinación de COAG, entidad que inició el trabajo de campo con un proyecto pionero para el control sostenible de este avispón. Ahora, la iniciativa de Diputación con COAG continúa en este 2026 basándose en los primeros avances y descubrimientos.

Además, la institución provincial ha incorporado este año la colaboración de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) para impartir la formación necesaria con la que manipular los productos utilizados para eliminar los nidos de estos avispones.

El avispón oriental se trata de una especie invasora, catalogada como tal en España desde mayo de 2025, que ocasiona varios perjuicios en otros animales, en la agricultura e incluso sobre la salud de los humanos. Los daños principales se centran en las abejas melíferas, las productoras de miel, ya que el avispón oriental produce enormes bajas por depredación en los colmenares, llegando incluso a eliminar totalmente las colmenas, con la consiguiente merma en la producción.

Como ha informado la organización UPA, el sector apícola de Cádiz cuenta con unas 60.000 colmenas en la provincia, de las cuales en torno al 60% está concentrado en el municipio de Prado del Rey, en la Sierra de Cádiz. Esta misma organización calcula que este sector genera "unos seis millones de euros" en la provincia, siendo el avispón oriental "su principal amenaza".

El objetivo de las primeras acciones promovidas por COAG y Diputación en 2025 era reducir el impacto de la plaga mediante métodos respetuosos con el medioambiente y con el resto de insectos polinizadores. Así, llegaron a la conclusión de que la trampa más eficiente es la conocida como BeeVital, que se reveló "muy efectiva" para captar a las reinas de esta especie invasora en primavera y otoño.

La técnica responsable de este proyecto por parte de COAG, Yolanda Gil, ha explicado que ha sido la primera vez que se han obtenido "resultados tan buenos, cualitativa y cuantitativamente" en la lucha contra el avispón oriental. Y es que en una de estas trampas, entre abril y mayo de este año 2026, se han llegado a capturar hasta 20 avispones orientales reinas.

En base a esto, COAG ha valorado que el conjunto de investigaciones que se están haciendo desde Cádiz están siendo "punta de lanza" para el control de esta especie invasora.

La información que está descubriendo COAG en relación al avispón oriental a partir del citado convenio con Diputación la está poniendo en común con uno de los expertos en la materia a nivel nacional, Carlos del Pico.

A partir de las conclusiones del año pasado, este 2026 las acciones de COAG dentro del marco acordado con la Diputación se centran en colocar 400 trampas entre los meses de abril y octubre. La muestra elegida para ello son diez agricultores que tienen, sumando los de todos, 50 colmenares repartidos por distintos puntos de la provincia de Cádiz.

Este proyecto se articula en dos líneas. Una primera es esta colocación de trampas, con sus distintos cebos atrayentes, mientras que la segunda línea prevista es la localización y eliminación de nidos de avispón oriental. En este punto es "esencial" el convenio que gestiona UPA, también en coordinación con la Diputación como promotora de estas medidas contra el avispón oriental.

Específicamente, se ha planeado que UPA imparta este año dos cursos de aplicador de biocidas para la higiene veterinaria, necesarios para poder actuar sobre los nidos del avispón y, así, eliminarlos. Los biocidas son sustancias químicas o microorganismos diseñados para destruir, neutralizar o controlar organismos nocivos --como insectos-- mediante medios químicos o biológicos, no físicos, y sujetos a autorización oficial.

Ambas formaciones gestionadas por UPA estarán homologadas por el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), y estarán regulados por la Orden de 9 de noviembre de 2021 relativa a esta materia.

Asimismo, está previsto que durante la realización de los cursos se realice una ponencia específica sobre el avispón oriental para que el alumnado tenga un mejor conocimiento de la biología de esta especie invasora.