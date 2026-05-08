PSOE propone un plan de choque en la sanidad para atender patologías "invisibilizadas" de las mujeres

El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, y la candidata gaditana, Natalia Álvarez Dodero, atienden a los medios a las puertas del Hospital de Cádiz. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Parlamento andaluz, Juan Cornejo, y la candidata gaditana, Natalia Álvarez Dodero, han anunciado la propuesta de su partido de "feminizar" el sistema sanitario a través de un plan andaluz que atienda "patologías invisibilizadas" de las mujeres como la endometriosis, la fatiga crónica o la fibromialgia.

Además, han apostado por garantizar "una atención integral" durante la menopausia y el refuerzo de los protocolos para víctimas de violencia de género, tal y como ha recogido el PSOE de Cádiz en una nota.

Durante una convocatoria a las puertas del Hospital de Cádiz, Cornejo ha calificado de "inhumana" la actitud de la Junta ante el caos de los cribados de cáncer de mama, lamentando "el silencio" del consejero de Presidencia, Salud y Emergencias, y canditdato del PP en la provincia, Antonio Sanz, en el reciente debate electoral en Canal Sur, donde el socialista le pidió explicaciones sobre este asunto.

"Ayer le pregunté directamente al señor consejero si iba a explicar qué pasó con los cribados y si iban a indemnizar a estas mujeres. No contestó", ha denunciado Cornejo, quien ha instado al PP a "dar la cara" antes del 17 de mayo, al entender que la población "no puede votar a personas que tratan con esta maldad a tantas mujeres que han sufrido una enfermedad".

Por su parte, Natalia Álvarez ha subrayado que defender la sanidad pública es "defender a las mujeres" y ha lamentado que "tras ocho años de gobierno de Juanma Moreno", el PP haya "dilapidado las estructuras de género y haya dejado a la mujer fuera de las prioridades del sistema".

Álvarez ha aportado datos del Colegio de Enfermería, que reflejan que en la provincia de Cádiz "solo hay una matrona por cada 3.116 mujeres". Frente a este "desmantelamiento", ha propuesto un Plan Andaluz para atender a esas "patologías invisibilizadas" de la mujer en la sanidad pública.

Juan Cornejo ha concluido reafirmando el "plan de rescate" de su candidata, María Jesús Montero, con los ejes del proyecto socialista para "revertir el colapso a conciencia provocado por el PP en sanidad".

Así, ha recordado propuestas como una "ley de 48 horas" para garantizar citas en Atención Primaria "frente a los 15 días actuales", una inyección de 3.000 millones de euros extra al año para la sanidad pública, y la contratación de 18.000 nuevos profesionales sanitarios para "aliviar la saturación del sistema".

"Nosotros estaremos al lado de la gente, defendiendo una sanidad digna y pública, frente a la maldad y la opacidad de un PP que solo ofrece eslóganes vacíos", ha finalizado el candidato.