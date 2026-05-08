Vox propone cuota cero para autónomos con ingresos inferiores al SMI y una bajada generalizada de impuestos

La candidata de Vox por Málaga Yolanda Gómez, en un reparto informativo en el marco de las elecciones andaluzas - VOX

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha defendido este viernes en Málaga capital un paquete de medidas económicas centradas "en el apoyo a autónomos, pequeños comerciantes y familias andaluzas, entre las que destaca la implantación de una cuota cero para aquellos autónomos cuyos ingresos estén por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".

La candidata de Vox por Málaga a las elecciones autonómicas Yolanda Gómez, durante la rueda de prensa celebrada en el mercadillo de Bailén-Miraflores, ha asegurado que "nuestro partido es el único que está presentando medidas reales para los malagueños en materias como sanidad, infraestructuras, vivienda, agua o apoyo al campo andaluz".

Asimiso, ha aludido al debate electoral emitido en Canal Sur Málaga, donde, según ha señalado, "quedó demostrado que Partido Popular y Partido Socialista son exactamente lo mismo".

"Se estuvieron echando las culpas unos a otros, repartiéndose responsabilidades, pero sin aportar soluciones reales. Mientras tanto, los malagueños seguimos pagando las consecuencias de más de 50 años de bipartidismo", ha afirmado.

Gómez ha subrayado que Andalucía "no tiene un problema de talento, ni de esfuerzo, ni de ganas de trabajar", sino que "el verdadero problema son los políticos que están asfixiando a quienes levantan cada día la persiana".

Entre las principales propuestas económicas de Vox, la candidata ha destacado "la reducción de impuestos, la simplificación burocrática y el recorte del gasto político y de las subvenciones ideológicas".

"Queremos que el dinero esté en el bolsillo de los pequeños comerciantes, de los autónomos y de las familias andaluzas, no en estructuras políticas inútiles", ha señalado.

Asimismo, Gómez ha insistido en "la necesidad de reducir la fiscalidad sobre la vivienda y eliminar trabas administrativas para facilitar la actividad económica y la creación de empleo".

"Lo que nos jugamos el próximo 17 de mayo es seguir con un modelo que asfixia a comerciantes y autónomos con impuestos y burocracia o apostar por un gobierno que priorice a los andaluces y facilite que puedan trabajar y prosperar", ha apostillado.

Por último, durante su intervención, Gómez también ha recordado la celebración de un acto público este viernes en el municpio malagueño de Marbella con la participación de Santiago Abascal y Manuel Gavira.

Al respecto, la candidata ha invitado a todos los malagueños a asistir al encuentro y ha asegurado que "Vox tiene claro que el sentido común significa prosperidad y prioridad para los andaluces y para los malagueños".

