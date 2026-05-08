Por Andalucía propone vetar el almacenamiento de gas en Doñana

El candidato de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha defendido este viernes un "blindaje integral" de Parque Nacional de Doñana y una transición ecológica "justa y sostenible", por ello, una de las medidas que plantea es dotar al parque de personalidad jurídica propia y declararlo "zona libre de almacenamiento de gas", con "el objetivo de proteger también el subsuelo del espacio natural".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Jiménez ha asegurado que Doñana es "la marca Huelva del mundo" y ha advertido de que el espacio natural "no puede volver a convertirse en un símbolo de vergüenza internacional", en referencia a los conflictos ambientales y advertencias europeas que ha afrontado el enclave en los últimos años.

El candidato de Por Andalucía ha defendido que el agua "es un bien común y un derecho" y ha reclamado una gestión basada "en criterios de justicia social y adaptación a la creciente escasez derivada de la crisis climática".

En este sentido, ha apostado por "priorizar en el reparto hídrico a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias frente a los grandes grupos empresariales". "Debemos garantizar un mínimo suficiente para que las pequeñas y medianas explotaciones sean viables y establecer límites a las grandes explotaciones", ha señalado Jiménez, quien también ha defendido la implantación de bancos públicos de agua para garantizar "una distribución justa de un recurso cada vez más escaso".

Asimismo, ha reclamado una gestión hídrica basada en "el principio de quien contamina paga", así como mecanismos que eviten "el acaparamiento de poder en la toma de decisiones sobre el uso del agua".

En relación con Doñana, el dirigente de Por Andalucía ha anunciado la propuesta de dotar al parque de personalidad jurídica propia y declararlo "zona libre de almacenamiento de gas", con "el objetivo de proteger también el subsuelo del espacio natural".

"Un paraíso no puede tener debajo una bomba de relojería", ha afirmado Jiménez, quien ha defendido elevar la protección del subsuelo "al mismo nivel que la superficie" para "impedir nuevas extracciones o inyecciones de gas" que, a su juicio, "puedan poner en riesgo la supervivencia del enclave natural".

El candidato también ha mostrado el rechazo de la coalición a la expansión de grandes instalaciones energéticas sobre terrenos agrícolas productivos. "No vamos a permitir que ni un metro cuadrado más de tierra fértil desaparezca bajo mares de placas solares o macroparques eólicos impuestos desde despachos lejanos", ha manifestado.

En este sentido, ha apostado por un modelo de transición ecológica vinculado "a la agricultura ecológica y regenerativa, la producción autóctona y la ganadería extensiva", defendiendo que el desarrollo sostenible debe ir acompañado de la protección del territorio y de la identidad rural andaluza.

"Doñana es identidad, es patrimonio y es futuro para Andalucía. Nuestra obligación es garantizar que siga existiendo en las mejores condiciones posibles", ha concluido Jiménez.