Montero critica que Moreno "rebaje a eslogan" la "prioridad nacional" y se ponga "de perfil" ante las tesis de Vox

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de mantener una reunión con la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en Sevilla. A 8 de mayo de 2026 en Sevilla (A - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado este viernes que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "rebaje" a la categoría de "eslogan" el concepto de "prioridad nacional" que defiende Vox, y ha censurado que el líder 'popular' se ponga "de perfil" ante cuestiones de este tipo y ante las "tesis" del partido de Santiago Abascal.

Así se ha pronunciado la candidata socialista en una atención a medios antes de mantener una reunión con la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, en la sede del sindicato en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre el referido concepto de "prioridad nacional", del que Juanma Moreno comentó este pasado jueves que era más bien un "eslogan de campaña".

Frente a ello, María Jesús Montero ha aseverado que el "virus del odio, de la intolerancia, de la falta de entendimiento y de empatía con los que peor lo pasan, no es un lema o un eslogan de Vox", y ha señalado que a ella no le "preocupa tanto lo que pueda decir" dicha formación, sino, "sobre todo, que el PP nunca tome partido, se ponga de perfil ante cuestiones de este tipo, las rebaje de categoría y, por tanto, asuma las tesis que le va marcando de forma sistemática a Vox".

También ha señalado que no ha visto "algo que esté más fuera del sentido común" que reivindica Vox que precisamente "lo que plantean" desde dicha formación sobre esta cuestión, y en esa línea ha defendido que "si hay trabajadores que tienen una problemática" a la hora, por ejemplo, de acceder a una vivienda, o a "llegar a fin de mes", viviendo en España deben tener "exactamente las mismas" respuestas que reciba alguien que haya nacido en este país y atraviese una situación similar.

Y es que, según ha remarcado, "son personas con nombres y apellidos con los mismos problemas que otras personas con nombres y apellidos que hemos nacido en España", por lo que "la respuesta que tienen que tener estas personas son exactamente las mismas". "No hay mucho más que discutir en ese sentido común", ha remachado la líder socialista.

Frente a ello, ha denunciado que lo que "se pone de manifiesto que todo lo que se viene trasladando de esta llamada 'prioridad nacional' por parte de algunas fuerzas políticas está fuera de los marcos legales y constitucionales, y del tratado propio de la Unión Europea", y ha incidido en señalar que no le "sorprende tanto que Vox haga este tipo de propuestas", porque desde dicho partido "intentan alimentar siempre el odio y el enfrentamiento entre los ciudadanos".

"En este país lo que es grave es que esto se haga por parte de Vox con el silencio cómplice o explícito, el consentimiento" por parte del PP, ha apostillado Montero, quien ha recordado que Moreno fue investido por primera vez como presidente de la Junta en enero de 2019 pese a obtener el PP-A en las elecciones de diciembre de 2018 sus "peores resultados de la historia", gracias al apoyo que recibió de Vox en el Parlamento.

Finalmente, Montero ha censurado también que desde Vox se asocia la inmigración "permanentemente con la criminalidad, la delincuencia, con todo aquello que pueda provocar un rechazo por parte de la población", y ha subrayado que Andalucía ha sido "un pueblo inmigrante", que "ha necesitado durante etapas de su historia acudir a otros lugares" para obtener "mejores oportunidades laborales", y, por tanto, "entiende perfectamente la importancia de la integración y de que las personas tengan un marco de derechos humanos que les permita ser personas".



