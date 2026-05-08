Rocío Díaz destaca el segundo Plan Alhambra anunciado por Moreno para "seguir cumpliendo con Granada"

Presentación del programa electoral del PP para la provincia de Granada. - ANTONIO L JUÁREZ

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Granada al Parlamento andaluz, Rocío Díaz, ha destacado este viernes el segundo Plan Alhambra comprometido por el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, afirmando que con ello "vuelve a comprometerse" con la ciudad y su "transformación".

Rocío Díaz ha presentado en el Mirador de San Nicolás el programa electoral de la formación para la provincia, acompañada por el presidente provincial, Francis Rodríguez, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y los integrantes de la lista electoral.

Allí ha reivindicado que "el modelo de Juanma Moreno es el de la gestión, la estabilidad y los hechos", subrayando que está transformando Granada con proyectos como el Plan Alhambra, que ha destinado parte de los ingresos del monumento a mejorar su entorno y revitalizar espacios históricos de la capital".

Para la candidata, "el Plan Alhambra es uno de los ejes principales del proyecto de Juanma Moreno, con una estrategia transversal que conecta el patrimonio de Granada con el desarrollo económico". Díaz ha subrayado que, después del éxito de las actuaciones del primer plan, "Juanma Moreno vuelve a comprometerse nuestra ciudad".

En este sentido, ha anunciado la continuidad y ampliación de esta herramienta para que parte de los ingresos del monumento sigan destinándose a su entorno, junto a "la puesta en marcha de un II Plan Alhambra con nuevas actuaciones en el Albaicín y zonas estratégicas para conservar el patrimonio, revitalizar nuestros barrios y generar riqueza y empleo", ha señalado.

La candidata ha avanzado además que el Gobierno andaluz continuará invirtiendo en la conservación del Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife y de sus bienes adscritos, "garantizando su preservación para las futuras generaciones y reforzando la conexión del monumento con la ciudad mediante nuevas iniciativas culturales y patrimoniales".

Asimismo, ha subrayado el compromiso de colaborar con la candidatura de la ciudad a Capital Cultural Europea en 2031 e impulsar proyectos como la Ruta de Boabdil, concebida como un gran itinerario cultural y turístico que unirá municipios de Granada y Almería.

En el ámbito cultural, la candidata también ha destacado la dotación de una sede definitiva en Granada para la Biblioteca de Andalucía "para consolidar su papel como institución de referencia en el sistema bibliotecario andaluz".

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

El programa electoral también incorpora medidas como "las 4.300 nuevas viviendas para jóvenes en los próximos años, o las políticas de agua, con más infraestructuras hídricas y la necesaria simplificación administrativa para nuestros agricultores, que cuentan con el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno".

En materia de infraestructuras, Díaz ha avanzado el compromiso de culminar el Plan Director del Metro de Granada y poner en marcha la ampliación sur a Churriana de la Vega y Las Gabias, actualmente en su última fase, "que va a vertebrar el área metropolitana y transformar la movilidad".

La candidata también ha puesto el foco en el "enorme potencial" de Granada en ciencia y tecnología, con proyectos estratégicos como el IFMIF-DONES y el desarrollo de nuevos centros vinculados a la inteligencia artificial como el de supercomputación o el aplicado a la salud, "avanzando en un ecosistema que va a reforzar el liderazgo de Granada en IA e innovación".

Para Rocío Díaz, el impulso a la Ciudad de la Justicia de Granada es otro de los pilares del programa electoral. "Tras la compra del Cubo, el proyecto avanza con la adecuación del edificio, que se licitará a finales de año, y el proyecto de construcción de una nueva sede en el solar anexo".

"Estamos dando pasos firmes para que la capital judicial de Andalucía cuente con las instalaciones que merece para dar el mejor servicio a los granadinos", ha afirmado.

En el ámbito del deporte, el programa prevé culminar la tercera fase de las obras del Estadio de la Juventud y la modernización integral de Sierra Nevada con nuevos remontes, aparcamientos y mejoras operativas para consolidarla como mejor estación del sur de Europa tras una de las mejores temporadas en cifras de los últimos años.

Al tiempo, la candidata ha puesto en valor "la apuesta de Juanma Moreno por mejorar los servicios públicos en nuestra provincia con más infraestructuras y recursos en materia sanitaria, educativa o de dependencia y una política que pone a los granadinos en el centro".

"Granada está avanzando gracias a la seguridad, la confianza y la gestión del Gobierno de Juanma Moreno, que trabaja para todos y huye del ruido y la confrontación, con resultados palpables como hemos comprobado desde 2019".

La candidata ha pedido el apoyo de los granadinos el 17 de mayo para evitar "meternos en un lío" y "continuar el camino de estabilidad que tan bien ha sentado a nuestra provincia".

Por su parte, el presidente provincial del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha asegurado durante la presentación del programa que tanto la candidatura como el proyecto de Juanma Moreno "representan al conjunto de la provincia y a la realidad de cada uno de sus municipios".

Rodríguez ha defendido que se trata de un programa "pensado desde el territorio, desde las necesidades reales de los vecinos y sin dejar a nadie atrás", subrayando que el objetivo del Partido Popular es "seguir dando respuestas útiles a Granada desde la estabilidad, la moderación y la gestión".

Asimismo, el dirigente popular ha destacado que Andalucía y Granada "han avanzado en estos años gracias a un modelo centrado en las personas y alejado del ruido y la confrontación", por lo que ha apelado a "seguir consolidando la transformación que está viviendo nuestra tierra".

"Granada no puede parar ahora. Tenemos una candidatura comprometida con toda la provincia y un programa que apuesta por las oportunidades, la confianza y el futuro de los granadinos", ha afirmado.

Por último, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha afirmado que Granada y los granadinos se juegan "mucho el próximo 17 de mayo".

"Nos jugamos seguir avanzando, consolidar proyectos y que nuestra ciudad siga ganando peso como referente cultural, patrimonial, universitario, tecnológico y de futuro. Por eso es tan importante contar con un presidente como Juanma Moreno, que ha demostrado con hechos su compromiso con Granada y que apoya de manera expresa el gran proyecto de todos los granadinos: Granada Capital Europea de la Cultura 2031", ha sostenido.