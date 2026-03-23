Diputación de Cádiz completa los 72 kilómetros del tramo provincial del sendero peatonal que unirá Tarifa con Croacia

Presentación del GR-92 'Arco Mediterráneo', un sendero de larga distancia que comienza en Tarifa y finaliza en Croacia. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Cádiz acaba de completar el tramo gaditano de 72 kilómetros del llamado GR-92 'Arco Mediterráneo', un sendero de larga distancia que comienza en Tarifa, continúa por Algeciras, Los Barrios, San Roque y La Línea de la Concepción, y recorre la costa mediterránea del país hasta Croacia.

En una nota, la Diputación ha indicado que esto supone un "nuevo hito" en el despliegue de Senderos de Cádiz, la iniciativa que pretende poner a la provincia en el mapa del senderismo europeo.

El GR-92 'Arco Mediterráneo' es un sendero de larga distancia que discurre por la costa la costa mediterránea y se integra en el E-12. Cuando esté terminado, conectará 1.490 kilómetros de viales públicos de España, Francia, Italia, Eslovenia y Croacia.

El Área de Transición Ecológica de la Diputación de Cádiz ha realizado las gestiones para conectar estos viales de distinta naturaleza y titularidad, los ha señalizado según los estándares europeos y ha publicado una topoguía --tecnicismo usado en senderismo y montañismo-- que describe de forma pormenorizada todo el recorrido.

En total, son seis etapas que invitan a pasear y disfrutar de vistas privilegiadas desde Tarifa hasta Punta Chullera, colindando con la provincia de Málaga, los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, varios espacios de la Red Natura 2000 y la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos.

La etapa uno va de Punta Chullera a La Alcaidesa, sumando 12,7 kilómetros; la etapa dos llega hasta La Línea de la Concepción con un tramo de 6,9 kilómetros; la tres avanza hasta San Roque tras 6,4 kilómetros; la cuatro termina en Los Barrios después de 11,5 kilómetros; la etapa cinco cubre hasta Algeciras tras 8,5 kilómetros; y la etapa seis finaliza en Tarifa tras cubrir una distancia de 25,9 kilómetros.

Estas seis etapas se dividen en tres segmentos bien diferenciados. Por un lado, las etapas uno y dos, que conectan Punta Chullera con La Alcaidesa y La Alcaidesa con La Línea de la Concepción y discurre por un paisaje netamente costero. En ellas la influencia del mar en el paisaje y en el camino por el que discurre es una constante.

Las etapas tres, cuatro y cinco conectan La Línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios y Algeciras, y se adentran hacia el interior abandonando la costa para salvar el paso por las zonas industriales. Este paisaje conserva el valor ambiental y paisajístico de unas vistas privilegiadas sobre la Bahía de Algeciras y el Campo de Gibraltar, pero tiene una fuerte influencia humana en las zonas periurbanas por las que discurre el sendero.

Por último, la etapa seis conjuga los valores paisajísticos, costeros y serranos en un recorrido por el Parque Natural del Estrecho que supone una experiencia única.

Para la Diputación de Cádiz, completar este recorrido supone cohesionar las poblaciones por las que discurre y aportar un nuevo recurso turístico en el marco de la sostenibilidad y respeto por el medioambiente que promueve la provincia de Cádiz.

El turismo de naturaleza y el senderismo son actividades que atraen a multitud de visitantes, por lo que se espera que este sendero de gran recorrido por la costa mediterránea del litoral gaditano sirva para incentivar la actividad económica asociada a la puesta en valor de los recursos naturales.

Así lo ha expresado el vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, quien junto al alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, ha informado de la apertura al público de este sendero de gran recorrido en un acto celebrado en el Ayuntamiento barreño.

La iniciativa se ha completado con la elaboración y publicación de la topoguía del sendero, que pone a disposición del público una completa descripción del territorio por el que transita. La guía tiene como finalidad acompañar a las personas amantes del senderismo, los viajes, la naturaleza y el turismo en general a conocer estas cinco localidades campogibraltareñas a través del sendero GR-92, facilitando su andadura, mejorando su experiencia e incluso adelantándose a sus necesidades.

El documento consta de 138 páginas que explican con detalle cada una de las etapas, la historia del Campo de Gibraltar, su patrimonio natural, artístico y monumental, y aporta información de interés como direcciones, tablas de etapas, mapa general del recorrido, información de seguridad y recomendaciones para senderistas, entre otros muchos recursos.

La topoguía está disponible en formato impreso y digital, y se ha editado un folleto de mano con información resumida, como se ha indicado. Ambos recursos están disponibles en el apartado 'Senderos de Cádiz' de la web de la Diputación de Cádiz.

Cabe recordar que la Diputación trabaja en culminar otro tramo provincial de un sendero europeo de gran recorrido, el GR-145. Una vez completado, unirá Tarifa con Sanlúcar y continuará por la costa Atlántica, mar del Norte y mar Báltico hasta Tallin, en Estonia.

Los senderos europeos de gran recorrido deben tener una longitud de más de 50 kilómetros. Cada uno de ellos se identifica mediante unas marcas estandarizadas. Existen 12 itinerarios, de los que tres transcurren por la provincia de Cádiz.