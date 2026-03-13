Diputación de Cádiz confirma en Grazalema que mantendrá los anticipos de Recaudación pese a la exención de impuestos

El diputado responsable de Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo, con el alcalde de Grazalema. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

GRAZALEMA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La batería de medidas públicas adoptadas desde las administraciones para paliar los daños de la reciente sucesión de borrascas incluye una exención extraordinaria en determinados impuestos para los municipios afectados, lo que afecta a la relación que mantiene Diputación con los ayuntamientos que encomiendan la gestión de sus tributos al Servicio Provincial de Recaudación. No obstante, la Institución Provincial ha anunciado que pese a ello mantendrá los anticipos de Recaudación en Grazalema.

En una nota, Diputación ha recordado que el Real Decreto Ley 5/2026 extiende dicha exención al Impuesto de Bienes Inmuebles --urbano y rústico-- así como al de Características Especiales (BICES). Las consecuencias de esta norma han motivado el diseño de un plan extraordinario por parte de Diputación, con la premisa que manifiesta su vicepresidente quinto y responsable del Área de Desarrollo Local, Asistencia a Municipios y Servicios de Recaudación y Gestión Tributaria, Sebastián Hidalgo en relación a los anticipos.

"Mantenemos los anticipos mensuales que aseguran la liquidez de los ayuntamientos y que permiten el abono de las nóminas y la financiación de los servicios municipales", ha manifestado Hidalgo, que ha trasladado esta prioridad al alcalde de Grazalema, Carlos García Ramírez, en el curso de una visita a esta localidad de la Sierra.

El Real Decreto Ley 5/2026 abre las exenciones del IBI urbano a los municipios con hasta 5.000 habitantes que hayan sido desalojados, total o parcialmente, o que hayan sufrido daños graves en sus bienes inmuebles, aún en ausencia de desalojo, así como los que determine la Comisión de Evaluación de la Delegación del Gobierno en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la nueva norma.

Conforme a los criterios indicados "Grazalema es un caso claro más que evidente de exención", ha expuesto Sebastián Hidalgo, que ha explicado que, una vez consultados los servicios económicos de la Diputación, se garantiza la remisión de los anticipos al Ayuntamiento, pese a que se trata de cuantías calculadas sobre una recaudación que no se hará efectiva al quedar exenta durante 2026.

Además, ha indicado que desde el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria también se ha contactado con el Ministerio de Hacienda para que se determine y regule el mecanismo estatal que compensará esta merma de ingresos. "No podemos olvidar que Diputación afronta la gestión de unos tributos que son de los ayuntamientos", ha señalado.

Diputación ha recordado que concierta varias pólizas con entidades financieras, calculadas sobre la recaudación del conjunto de los municipios que confían la gestión de sus tributos en la institución provincial. Estas operaciones permiten transferir anticipos a los ayuntamientos, todos los meses y con independencia de los periodos en los que los contribuyentes abonan sus obligaciones fiscales.