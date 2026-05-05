Bendodo reivindica el modelo del PP y asegura que “Andalucía ha pasado del vagón de cola al podio económico”

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante la reunión con empresarios. - PP MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido este martes que Andalucía ha pasado "del vagón de cola" a estar "en el podio" del crecimiento económico gracias a "la bajada de impuestos, la eliminación de trabas burocráticas y el apoyo directo a autónomos y empresarios".

Así lo ha señalado durante una reunión con empresarios en Antequera (Málaga) junto al presidente local y candidato a las elecciones autonómicas, José Ramón Carmona, y el alcalde del municipio, Manuel Barón, en la que ha destacado que el objetivo del PP es "escuchar" al tejido productivo para "seguir ayudando a quienes crean empleo y riqueza".

Bendodo ha subrayado que "la riqueza en esta tierra no la crea la política ni las administraciones públicas; el empleo y la riqueza los crean los empresarios y los autónomos", por lo que ha defendido que la función de las instituciones debe ser "facilitar las cosas, eliminar trabas burocráticas y administrativas, bajar impuestos y favorecer la inversión".

En este sentido, ha recordado que el primer Consejo de Gobierno de Juanma Moreno se celebró en Antequera el 29 de enero de 2019, donde se "cumplió" el compromiso de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. "El PSOE decía que era el impuesto de los ricos, pero aquí todo el mundo hereda. Había familias que no podían asumir una herencia por el coste que suponía y acababan renunciando. Eso en Andalucía ya es historia", ha señalado.

El dirigente popular ha defendido que, a partir de esa primera medida, el Gobierno andaluz ha llevado a cabo "una bajada masiva de impuestos", incluyendo reducciones en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como en los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. "Nosotros creemos, y así se ha demostrado, que bajando los impuestos se recauda más. Si se reduce la carga fiscal a la ciudadanía, la gente dispone de más dinero en el bolsillo; si dispone de más dinero, gasta más; y si gasta más, la recaudación aumenta", ha explicado.

Bendodo ha contrapuesto este modelo con el del PSOE, al que ha acusado de "subir impuestos para engordar la administración, con más entes, más asesores y más aparato administrativo". "Después de bajar todos esos impuestos se consiguió recaudar no más, sino muchísimo más, y esa recaudación se ha destinado a sanidad pública, educación pública, servicios sociales, carreteras, empresas y ayudas", ha afirmado.

EL PRESUPUESTO SANITARIO "HA PASADO DE 8.800 MILLONES A 16.200"

En este punto, ha criticado que el PSOE haga campaña con la defensa de lo público, señalando que "los lemas están muy bien, pero de lemas no come la gente ni tiene buenos servicios". Así, ha recordado que el presupuesto sanitario andaluz "ha pasado de unos 8.800 millones de euros a 16.200 millones, casi 8.000 millones más, mientras que el presupuesto educativo ha crecido de 6.300 a 9.300 millones de euros". "A mí me parece bien lo de la defensa de lo público, pero quien pone el presupuesto en lo público es este Gobierno", ha subrayado.

Bendodo ha destacado también la "evolución" del empleo en Andalucía, resaltando que en 2018 había un millón de parados y que actualmente la cifra se sitúa en torno a 584.000, tras 60 meses consecutivos de bajada del desempleo. "Eso no es casualidad. Han cambiado las políticas, se han bajado impuestos, se han eliminado trabas y se ha facilitado la inversión a las empresas", ha señalado.

El vicesecretario popular ha afirmado que Andalucía es actualmente "la comunidad autónoma con más autónomos de España y la segunda en número de empresas activas, sólo por detrás de Madrid". "Antes Andalucía estaba entre las últimas y actualmente está en el podio junto a Madrid y Cataluña. Unas veces tenemos medalla de oro, otras de plata y otras de bronce, pero estamos ahí", ha defendido.

En clave electoral, Bendodo ha advertido de que el próximo 17 de mayo los andaluces se juegan "seguir en el podio, compartirlo o bajarse de él", por lo que ha apelado a mantener la senda de "crecimiento, estabilidad y confianza" iniciada por Moreno.

Por su parte, Carmona ha destacado la importancia de seguir reforzando el diálogo con empresarios y autónomos, afirmando que "Andalucía no puede abandonar ni debilitar una senda de crecimiento que está dando resultados". Así, el 'popular' ha señalado que "la estabilidad, la seguridad jurídica y la eliminación de trabas son fundamentales para que las empresas inviertan, crezcan y generen empleo", especialmente en una provincia como Málaga y en especial en Antequera.

Bendodo ha puesto como ejemplo el "dinamismo" económico de Antequera, destacando la llegada de nuevos proyectos empresariales y logísticos, entre ellos la plataforma de Rhenus Logistics, como muestra de "lo que supone atraer inversión, empleo y riqueza". "Cada vez que vengo a Antequera está más bonita, más pujante y cada vez se abre una empresa nueva. Eso es motivo de alegría", ha afirmado.

Por último, el dirigente 'popular' ha defendido que Andalucía reúne actualmente "las condiciones para liderar el conjunto de España si mantiene la actual senda de crecimiento". "Hemos hecho mucho, pero todavía hay cosas por hacer, y por eso queremos escuchar a los empresarios y autónomos para seguir mejorando", ha concluido.

