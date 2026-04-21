Diputación de Cádiz convoca ayudas a proyectos de memoria democrática promovidos por entidades locales y asociaciones

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CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz, a través de su Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este martes las bases de las convocatorias de subvenciones destinadas a proyectos de memoria histórica y democrática que se desarrollen en el año 2026 promovidos por entidades locales y asociaciones.

En una nota, ha explicado que tal como se hizo en el ejercicio precedente se han delimitado dos procesos, uno para entidades locales (públicas), para la que se reserva un presupuesto de 110.000 euros, y otro para entidades sin ánimo de lucro (asociaciones) a las que se destinan 100.000 euros. En suma se agrupan 210.000 euros que se distribuirán entre las propuestas mejor valoradas, en régimen de concurrencia competitiva, conforme a los criterios especificados en las bases.

En este sentido, ha señalado que cada proyecto puede aspirar, como máximo, a una ayuda económica de 10.000 euros. Las propuestas pueden remitirse en un plazo de 20 días hábiles, computables desde el miércoles 22 de abril, al procedimiento habilitado en la sede electrónica de la Diputación de Cádiz.

Según ha indicado, la tipología de iniciativas que pueden aspirar a alguno de estos incentivos es muy diversa, como la construcción de obras funerarias donde puedan inhumarse los restos de personas represaliadas procedentes de fosas comunes, la instalación de elementos testimoniales o explicativos que identifiquen edificios, lugares o espacios con sucesos vinculados a la memoria histórica o el acondicionamiento o restauración de inmuebles, lugares o espacios asociados a la Guerra Civil o represión posterior.

Igualmente, pueden aspirar intervenciones en fosas, en cualquiera de las etapas de un proceso donde se suceden indagaciones históricas, homenajes a personas o acontecimientos relacionados con la memoria democrática, iniciativas que promuevan la difusión o formación en memoria democrática, o trabajos de orientación y asesoramiento a personas o familiares que pudieran ser víctimas de situaciones irregulares cometidas durante la dictadura franquista.

Finalmente, Diputación ha señalado que la calidad y solvencia de la propuesta, su viabilidad económica y técnica, la incidencia social del proyecto y su alcance territorial, la colaboración con otras entidades y la existencia de un plan de comunicación que asegure la difusión de los resultados son criterios que prevalecerán en la decisión que adopte la comisión de valoración para determinar las propuestas seleccionadas.