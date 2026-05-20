Diputación de Cádiz expone su Plan Aire como ejemplo de buenas prácticas en un foro internacional en Módena

El vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica de la Diputación, Javier Vidal, junto a la directora del Área, María Teresa Fernández, y el técnico de la Agencia Provincial de la Energía, José María Llaves. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

Una representación de la Diputación de Cádiz, encabezada por el vicepresidente segundo y responsable del Área de Transición Ecológica, Javier Vidal, ha llevado hasta Módena, en Italia, el Plan Aire de la institución provincial, que se ha puesto de ejemplo de buenas prácticas en el encuentro anual de la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y el Medio Ambiente (Fedarene), a la que pertenece la Agencia Provincial de la Energía.

La cita congrega a representantes de instituciones y entidades públicas miembros de esta red europea con el objetivo de compartir experiencias en torno a la transición energética y el desarrollo sostenible, ha indicado la Diputación en una nota.

La participación de la Diputación en este encuentro europeo permitirá reforzar la presencia de la provincia de Cádiz en los principales espacios de debate y cooperación internacional vinculados a la transición energética, la sostenibilidad y la innovación territorial.

Durante el evento, la delegación gaditana participará en diversas reuniones de alto nivel centradas en asuntos que la Agencia Provincial de la Energía de la Diputación considera "estratégicos". Entre ellos, el impulso de las comunidades energéticas, la lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de políticas públicas orientadas a acelerar la transición hacia un modelo energético más justo, eficiente y sostenible.

La agenda de trabajo para estos días incluye, además, sesiones de intercambio de experiencias, actividades para establecer contactos profesionales y encuentros con representantes de agencias de energía y entidades públicas de distintos países europeos, con el objetivo de compartir buenas prácticas, generar nuevas oportunidades de colaboración internacional y conocer iniciativas innovadoras que puedan aplicarse en la provincia de Cádiz.

En este marco, la Diputación presenta el trabajo que está realizando en la provincia en materia de recuperación de espacios públicos para la ciudadanía, como es el denominado Plan Aire (Plan de Actuaciones Integrales de Revitalización de Espacios Públicos).

Este programa tiene como objetivo promover un diseño urbano enfocado a los habitantes y la movilidad sostenible con vehículos no contaminantes, y no como se ha venido haciendo hasta ahora, donde se ha priorizado la circulación y la ocupación de espacios por parte de los vehículos motorizados.

En Módena, en la sesión de pósteres, la Diputación expone un panel que resume la puesta en marcha en 2023 del Plan aire a través de la Agencia Provincial de la Energía, adscrita al Área de Transición Ecológica.

Como se ha apuntado, esta iniciativa se está desarrollando por fases. En la primera, durante 2024, se realizaron acciones de formación e información para concienciar tanto a responsables políticos como al personal técnico sobre la importancia de avanzar en la creación de entornos urbanos saludables y habitables. La segunda fase, desarrollada durante 2025, se centró en la redacción de proyectos concretos destinados a la recuperación de espacios públicos.

Esta etapa se ha ejecutado mediante ayudas económicas destinadas a un total de 35 ayuntamientos y entidades locales autónomas gaditanas, que han sumado una inversión por parte de la Diputación de más de 400.000 euros.

El Plan aire se encuentra en este momento en la tercera fase de desarrollo, enfocada en identificar posibles líneas de financiación para emprender los proyectos ya redactados.

Precisamente, la presencia de la Diputación en foros internacionales como Fedarene busca establecer contactos y conocer fórmulas que han utilizado otras regiones europeas para emprender acciones similares.

La institución provincial ha recordado que ha reservado en sus presupuestos de este año 2026 una partida de 1.140.000 euros para destinar ayudas a los municipios de menos de 20.000 euros para financiar actuaciones de recuperación de espacios urbanos para el disfrute de la ciudadanía en la filosofía del Plan Aire, prevención ambiental, cambio climático, economía circular, sanidad ambiental, bienestar animal y la recuperación de espacios afectados por las borrascas de este invierno. Esta dotación se encuadra en la cuarta línea de las que componen el Plan Integral de Transición Ecológica (PITE).

La Asamblea General de Fedarene constituye uno de los principales foros europeos de cooperación entre agencias y regiones comprometidas con la transición energética y la acción climática. La presencia de la Agencia Provincial de la Energía de Cádiz en este encuentro refuerza su apuesta por el trabajo en red, la cooperación europea y la búsqueda de soluciones innovadoras para afrontar los retos energéticos y ambientales actuales.