La Diputación de Cádiz impulsa nueve nuevos cursos para favorecer el empleo de mujeres en la provincia

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CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz, del que es responsable la diputada Susana Sánchez Toro, ha puesto en marcha una nueva edición de sus itinerarios formativos dirigidos a mujeres, con un total de nueve cursos gratuitos orientados a facilitar la inserción laboral y mejorar la autonomía económica de las participantes.

Según ha indicado la Diputación en una nota, las acciones formativas están vinculadas a certificados de profesionalidad de sectores con alta demanda laboral, especialmente en las áreas de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y de Hostelería y Turismo.

Los cursos se desarrollarán en distintos municipios de la provincia y combinarán formación teórica online, sesiones presenciales, prácticas profesionales y módulos de coaching. La iniciativa está diseñada para grupos reducidos de entre diez y quince alumnas, con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada y favorecer el aprendizaje práctico, según ha señalado.

En concreto, la programación incluye cuatro ediciones del curso 'Introducción a la atención sociosanitaria en instituciones sociales', tres de 'Introducción a la atención sociosanitaria en el domicilio' y dos de 'Introducción a las actividades auxiliares de cocina'. Las formaciones se impartirán en localidades como Bornos, El Bosque, Estella del Marqués, Ubrique, Puerto Serrano, Olvera, Algar, Medina Sidonia y Espera. El curso 'Introducción a la atención sociosanitaria en instituciones sociales' de Ubrique tiene actualmente el plazo de inscripción abierto.

Diputación ha indicado que estos itinerarios persiguen fortalecer las competencias laborales y personales de las alumnas, facilitar el acceso posterior a certificados oficiales de profesionalidad, reducir la brecha laboral de género y contribuir a prevenir situaciones de vulnerabilidad y violencia de género mediante la mejora de la independencia económica de las mujeres.

Los cursos relacionados con la atención sociosanitaria cuentan con una duración de entre 64 y 89 horas, mientras que el de actividades auxiliares de cocina alcanza las 52 horas formativas. Todos ellos incluyen prácticas profesionales, uno de los aspectos más valorados para favorecer el contacto directo con el entorno laboral.

Finalmente, ha señalado que Diputación promociona con este plan políticas activas de igualdad y empleo femenino, especialmente en municipios pequeños y entornos rurales, donde este tipo de programas buscan mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral y responder a la demanda creciente de profesionales en sectores asistenciales y de servicios.