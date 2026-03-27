Diputación de Cádiz inicia su programa de educación en Memoria Democrática con más de 1.700 estudiantes de institutos

Taller de educación en Memoria Democrática. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha iniciado el desarrollo de la primera edición del programa de educación en Memoria Democrática destinado a alumnado de Secundaria y Bachillerato de la provincia gaditana, en el que participan 1.731 estudiantes de institutos de 14 municipios, que obtuvieron su plaza en la convocatoria pública abierta por el Servicio de Memoria Histórica y Democrática para el curso 2025-2026.

Según ha indicado la Diputación en una nota, los institutos San Severiano, de Cádiz; El Convento, en Bornos; y Carlos III, de Prado del Rey, han sido los primeros en recibir una formación que amplía los contenidos de los actuales planes de estudio, referidos a Memoria Democrática.

Así, en el IES San Severiano se ha impartido el taller 'Lenguajes de miedo y odio. De Queipo a redes sociales', mientras que los alumnados de los centros de Bornos y Prado del Rey fueron destinatarios de la unidad didáctica dedicada a la 'Represión hacia las mujeres en la provincia de Cádiz'.

El programa de Diputación también comprende otras tres líneas que se imparten en clase: 'Invertidos. Persecución por orientación sexual', 'Fosas' y 'Lugares de memoria de la provincia de Cádiz'. A estos contenidos pedagógicos se unen las visitas a las dos Casas de la Memoria existentes en la provincia, como son la de Jimena y la de Alcalá del Valle. El desarrollo de todas estas actividades se llevará a cabo en el trimestre que comprende de marzo a mayo del presente curso.

Los institutos participantes de esta primera edición se localizan en Cádiz, Benalup-Casas Viejas, Puerto Real, San Fernando, Jerez, Bornos, Conil, Arcos, Setenil, Trebujena, Paterna, Puerto Serrano, Sanlúcar y Prado del Rey. La convocatoria de Diputación también ha deparado una amplia lista de reserva, confirmando el interés suscitado entre la comunidad educativa, según ha señalado.