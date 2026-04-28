Diputación de Cádiz lanza un encuentro para impulsar el empleo femenino en el sector de la transición energética

Cartel del encuentro para impulsar el empleo femenino en el sector de la transición energética. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha organizado un encuentro, de carácter participativo y práctico, para impulsar la presencia de las mujeres en el mercado laboral vinculado a la transición energética. La iniciativa se celebrará el 12 de mayo, en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz (UCA), con el título 'Impulsando la participación de las mujeres en la transición energética local: políticas locales para un empleo verde inclusivo'.

Según ha explicado la Diputación en una nota, el objetivo de esta acción es generar un espacio de trabajo conjunto entre administraciones públicas y agentes locales para avanzar hacia un modelo más igualitario de transición energética.

En este sentido, ha añadido que se trata de identificar oportunidades de empleo verde a nivel local en la provincia, analizar las barreras y factores que afectan a la participación de las mujeres en este ámbito, explorar el papel de los ayuntamientos y la necesaria coordinación con otros agentes del sector (como empresas, universidad y organizaciones no gubernamentales) y, finalmente, definir medidas concretas que favorezcan el acceso, la permanencia y la progresión de las mujeres en el sector de la energía verde.

La Diputación organiza esta actividad en el marco del proyecto europeo GatE, en el que participa la administración provincial junto a socios de cuatro países (España, Grecia, Bélgica y Noruega) con el fin de aumentar el liderazgo de las mujeres en el sector energético.

La jornada, que transcurrirá en horario de mañana, comenzará con una intervención para explicar los detalles de esta iniciativa europea. A continuación se abordará '¿Por qué la política importa para la igualdad en la transición energética? Panorama regional' y terminará con una dinámica participativa orientada a analizar el panorama político actual, identificar obstáculos, proponer propuestas concretas y evaluar su relevancia y viabilidad.

El proyecto GatE (por sus siglas en inglés: Gender Equality in the Green Energy Transition, en castellano Igualdad de Género en la Transición hacia la Energía Verde) cuenta con un presupuesto total de un millón de euros, cofinanciados al 80 por ciento con fondos del programa Erasmus+. La Diputación de Cádiz, según ha señalado, participa a través de la Agencia Provincial de la Energía, que aporta su experiencia en el sector energético y la transición ecológica y desarrolla acciones concretas, como este taller que tendrá lugar en mayo.