Diputación de Cádiz publica la convocatoria de subvenciones de Cooperación para el Desarrollo dotada con 260.000 euros

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CÁDIZ 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria 2026 de subvenciones para proyectos de Cooperación al Desarrollo correspondientes a este año, dirigida a ONGD y entidades sin ánimo de lucro y que cuenta con una dotación de 260.000 euros.

El objetivo, según ha explicado en una nota, es financiar iniciativas que fomenten el desarrollo humano, el crecimiento sostenible, la protección medioambiental y la cobertura de necesidades básicas en países en vías de desarrollo. Esta ayuda se articula en régimen de concurrencia competitiva a través del Servicio de Cooperación Internacional, del que es responsable la diputada Ana Moreno, y que está adscrito al Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

Asimismo, ha indicado que como novedad este año, y para facilitar la ejecución y tramitación de la justificación, se amplía el plazo. Así, en esta edición, los proyectos subvencionados deberán ejecutarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y justificarse antes del 31 de enero de 2027 mediante memorias técnicas y económicas, facturas y documentación acreditativa.

Las ayudas se centran especialmente en proyectos de Iberoamérica, Norte de África, Oriente Medio y África Subsahariana, con prioridad para países con menor índice de desarrollo humano (IDH). Se consideran zonas prioritarias de actuación Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, Colombia, Perú, República Dominicana y Paraguay en Iberoamérica; Marruecos, Mauritania, Túnez, Población Saharaui y Territorios Palestinos, en el Norte de África y Oriente Medio; Malí, Senegal, Guinea Bissau, Burkina Faso, Togo, República Democrática del Congo y Mozambique, en el África Subsahariana.

La convocatoria cuenta con una dotación total de 260.000 euros, de los que 200.000 euros se han de destinar a inversiones e infraestructuras y 60.000 euros para gastos corrientes. Cada proyecto podrá recibir hasta un máximo de 30.000 euros y cubrir como mucho el 80% del presupuesto total, por lo que debe aportar el 20% restante.

Las ONGD solicitantes deberán estar legalmente constituidas, carecer de ánimo de lucro, tener presencia o actividad demostrable en la provincia de Cádiz y acreditar experiencia en cooperación internacional, ha recordado la Diputación, que ha señalado que además, solo podrán presentar un proyecto y deberán contar con una contraparte local en el país donde se desarrolle la actuación.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica de la Diputación en un plazo de 30 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el BOP y la resolución se notificará en un máximo de cuatro meses.

Finalmente, ha indicado que la convocatoria también obliga a las entidades beneficiarias a visibilizar la colaboración de la Diputación de Cádiz en toda la difusión del proyecto y a realizar acciones de sensibilización social en la provincia, además de aportar material gráfico y audiovisual sobre la ejecución de las iniciativas.