Por Andalucía critica la falta de negociación colectiva en Almería y propone más inspección contra el "fraude"

Reunión entre CCOO y miembros de la candidatura de Por Andalucía en Almería. - POR ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Por Andalucía en Almería al Parlamento andaluz, María Jesús Amate, ha criticado este lunes la "precariedad laboral" y la falta de negociación, con "diez convenios colectivos pendientes" en Almería, ante lo que propone más inspección laboral para poner freno al "fraude" y a las condiciones "abusivas".

La coalición se ha reunido con miembros de Comisiones Obreras para analizar el escenario laboral de la provincial ante la "parálisis" de los convenios colectivos, por lo que ha presentado una batería de propuestas para "blindar los derechos de los trabajadores".

"La provincia de Almería tiene actualmente diez convenios colectivos pendientes de negociación", ha explicado la candidata quien ha advertido que, si bien dos se encuentran prorrogados, hay otros "ocho convenios colectivos que no se están negociando", entre los que ha citado "el del manipulado de alimentos".

Así, ha incidido en el agravio comparativo que sufren las familias trabajadoras de la provincia frente a otras zonas de Andalucía. "No puede ser que, según la provincia en la que nazcas, tu salario dependa del convenio de tu provincia", ha manifestado Amate, quien reconoce diferencias salariales de hasta "500 euros entre la provincia de Almería y la provincia de Málaga".

Para Por Andalucía esta situación "es inaceptable, especialmente en sectores motor de la economía local como la agricultura y la hostelería". Frente a esto, la coalición propone "reforzar la inspección de trabajo para acabar con el fraude laboral y las condiciones abusivas", de modo que Almería "deje de ser una provincia de salarios bajos y precariedad".

Amate también ha puesto el foco en la gestión de las clínicas privadas de sanidad que reciben fondos públicos, ya que estas "se están negando a dar condiciones dignas de trabajo a sus trabajadores a pesar del dinero que reciben de la Junta de Andalucía".

Desde la candidatura de Por Andalucía se ha exigido a la Junta de Andalucía que "se ponga manos a la obra" y ejerza su responsabilidad para garantizar la calidad del empleo en todos los sectores".

Por Andalucía ha reafirmado su compromiso de llevar al Parlamento medidas que "impulsen la soberanía alimentaria, protejan el comercio de proximidad y aseguren una transición energética justa que revierta directamente en el bienestar de la población local".

