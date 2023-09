Diputación de Cádiz reconoce el esfuerzo de las empresas gaditanas y la CEC en su apuesta por el desarrollo sostenible

CÁDIZ, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha visitado la sede de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), donde ha sido invitada a participar en la Junta Directiva, encabezada por su presidente, Javier Sánchez Rojas. A continuación ha asistido a la entrega de los Premios ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que concede esta entidad empresarial, con el patrocinio de la Diputación Provincial a través del programa DipuActiva, donde ha destacado el esfuerzo de las empresas gaditanas por el desarrollo sostenible.

Según ha indicado la Diputación en una nota, la presidenta se ha dirigido a quienes representan al empresariado de la provincia y les ha ofrecido "la mano tendida" de la Diputación. En la Junta Directiva, que se reúne de manera ordinaria una vez por trimestre, están representados todos los sectores productivos de la provincia, empresas del sector turístico, industrial, agrario y ganadero, la explotación vitivinícola, medioambientales, energéticas, de la construcción, los transportes marítimos y terrestres, la logística o la tecnológica, entre otros.

Por su parte, las demandas del empresariado han sido alusivas a diferentes retos y problemas que afectan al tejido empresarial entre los que se han citado la cohesión territorial de una provincia con comarcas muy diferenciadas, la creación de empleo, la cualificación de los profesionales y la necesidad de formación especializada.

Además, las demandas han hecho especial incidencia en ámbitos como el turismo, el sector primario, las infraestructuras y conexiones --trenes, aeropuerto y carreteras--, y la lucha contra la economía sumergida, contra la que la CEC está actualmente desarrollando una campaña en cuya difusión colabora la Diputación.

Almudena Martínez ha tomado nota del diagnóstico que ha hecho la Junta Directiva de la CEC sobre la situación de la provincia y se ha comprometido a trabajar para afrontar los desafíos, en colaboración con los empresarios, a quienes ha calificado como "esenciales para encontrar soluciones". Una colaboración institucional que será un eje estratégico de actuación para la Diputación en los próximos cuatro años y que pronto tendrá nuevas medidas en el ámbito del sector primario, según ha anunciado la presidenta.

"Queremos estrechar lazos de colaboración con los agentes económicos de la provincia porque la creación de empleo estable y sostenible es una de nuestras obsesiones y creemos en la alianza público-privada", ha explicado la presidenta.

Javier Sánchez Rojas, por su parte, ha afirmado que "hay que sentirse orgullosos de las empresas de la provincia, que son capaces de hacer grandes cosas en un entorno muy difícil". El presidente de la CEC ha interpelado además a Almudena Martínez "para hacer una provincia de Cádiz mejor".

"Merecerá la pena que renovemos esta alianza", ha dicho en referencia a los acuerdos con la Diputación. La respuesta de Martínez ha sido directa: "no os vamos a soltar la mano, al contrario, os vamos a apretar más fuerte"

PREMIOS ODS

En su intervención durante la entrega de los premios ODS, Almudena Martínez ha subrayado el avance en competitividad de las empresas gaditanas al adquirir compromisos con un crecimiento respetuoso con los recursos.

"Me reconforta ver el talento y la fortaleza del tejido empresarial gaditano y me enorgullece el compromiso creciente que nuestros agentes económicos están adquiriendo con los objetivos de desarrollo sostenible", ha afirmado Almudena Martínez, que ha mencionado no sólo a las grandes corporaciones, sino también a "las pymes, emprendedores y autónomos".

La presidenta ha resaltado que implantar medidas verdes al desarrollo empresarial supone un "valor añadido" y le ha dado especial valor en un agitado contexto sociopolítico, que en tres años ha traído "una pandemia, la invasión de Ucrania, una crisis energética, la inflación y la sequía". Sin embargo, este sobresfuerzo se verá recompensado, en opinión de Martínez del Junco, porque acercarse a los ODS y hacer cumplir la Agenda 2030 generará oportunidades de crecimiento y creación de riqueza.

Las dificultades de sectores que lo están pasando mal, como el campo o los pequeños empresarios; emprendedores y autónomos; el proceso de transición digital y ecológica; la transformación de la industria estratégica o la cualificación de los jóvenes, son algunos de los retos citados en su intervención. "Son aspectos fundamentales en los que la Diputación va a tratar de asistir a los agentes económicos", ha aseverado Martínez del Junco.

Las entidades que han recibido los premios ODS han sido Aqualia, Bernardino Abad, Fundación Cádiz Club de Fútbol, Consultora Ambiental Trafalgar, Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias, Covijerez, Evos Algeciras, Frutas Hermanos Valladares, Grupo Osborne, Grupo Torrent, Hidralia, Holcim España, Hospital HLA Jerez Puerta del Sur, Hotel Cádiz Bahía, Mundocom, Rentel Wifi, Talentum, Tu Destino Sostenible y Viamed Salud.