Diputación y Confederación de Asociaciones Vecinales de la provincia de Cádiz evalúan posibles vías de colaboración

La Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo, Ana Moreno, con representantes de Caveca. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la provincia de Cádiz (Caveca) ha visitado la Diputación de Cádiz, encabezada por su presidente Antonio Romero Rodríguez, para entrevistarse con la diputada responsable de Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo, Ana Moreno, con el fin de dar a conocer la actividad que desarrolla esta entidad y evaluar posibles vías de colaboración con la Diputación.

Según ha indicado la Institución Provincial en una nota, Ana Moreno se ha interesado por la labor de la confederación y le ha dado a conocer algunas de las herramientas que ofrece el Servicio de Participación Ciudadana y las convocatorias que ofrece a colectivos la Diputación como posibles vías para desarrollar o financiar proyectos.

Entre ellas les ha citado las convocatorias de concurrencia competitiva que actualmente tienen el plazo abierto para ser solicitadas en materia de Participación, pero también de Igualdad, en los que Caveca ha mostrado su interés.

Diputación ha recordado que Caveca es una organización que se configura como instrumento para cubrir la necesidad de que las diferentes federaciones vecinales unan fuerzas en sus demandas y aprovechar las dinámicas que genera cada una de ellas en beneficio de las demás. Todo ello, desde el punto de partida de la solidaridad vecinal en que se favorezca la participación ciudadana, siempre con los problemas más acuciantes de la ciudadanía como prioridad de acción.