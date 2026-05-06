Antonio Repullo (PP-A) destaca el impulso industrial y la estabilidad como "clave del progreso" en Andalucía

El director de campaña del PP-A y líder de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz, Antonio Repullo (centro), en su visita a Codimar. - PP

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El director de campaña del PP-A y líder de la candidatura cordobesa al Parlamento andaluz, Antonio Repullo, ha puesto en valor el papel de Puente Genil como "uno de los principales motores de desarrollo industrial" de la provincia de Córdoba y de Andalucía, destacando que el municipio representa "uno de los grandes focos de la reindustrialización" impulsada en los últimos años en Andalucía y que, junto a la "estabilidad", es "la clave del progreso".

Según ha informado el PP en una nota, Repullo, que ha visitado la empresa Codimar en Puente Genil junto a Tatiana Pozo, miembro de la candidatura, y el alcalde, Sergio Velasco, ha puesto en valor la forma de gobernar del PP-A y de Juanma Moreno "basada en la moderación, la bajada de impuestos y el refuerzo de los servicios públicos", lo que, según ha afirmado, ha permitido "incrementar la capacidad de inversión y apoyar tanto a las familias como al tejido empresarial".

Asimismo, ha destacado las políticas de vivienda, tanto en construcción como en rehabilitación, así como "el respaldo a los emprendedores y empresas que generan empleo en la zona", remarcando que "Puente Genil es un ejemplo claro de que se puede avanzar hacia un mayor desarrollo económico y social".

En este contexto, Repullo ha subrayado la importancia de la próxima cita electoral, señalando que supone una oportunidad para decidir entre "seguir en una senda de estabilidad, progreso y avance o retroceder". En este sentido, ha realizado un llamamiento a respaldar un modelo de gestión que, según ha indicado, "está dando resultados en la provincia de Córdoba y en el conjunto de Andalucía".

El candidato popular ha hecho referencia a la Autovía del Olivar como una infraestructura estratégica para el desarrollo industrial de Puente Genil. Así, ha resaltado que el proyecto ha sido "reactivado y adaptado a las necesidades actuales", destacando que "ya se ha iniciado una de sus fases" y que el objetivo "es continuar su ejecución de manera progresiva".

Antonio Repullo ha insistido en que esta vía de comunicación será clave para vertebrar Andalucía y mejorar la conexión entre provincias, contribuyendo así al crecimiento económico y a la competitividad del tejido empresarial.

Finalmente, ha reiterado el compromiso de "seguir trabajando por el desarrollo de Puente Genil y de la provincia de Córdoba, apostando por la estabilidad institucional y la aprobación de presupuestos que permitan avanzar en proyectos estratégicos para el territorio".