Morales (PSOE) analiza con CCOO la situación de los servicios públicos y derechos laborales

Reunión del PSOE y CCOO en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz Esteban Morales, junto a los también candidatos socialistas Victoria Fernández y Mariano Poyato, han mantenido este miércoles una reunión de trabajo con la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, y representantes de la dirección provincial del sindicato, para analizar la situación de los servicios públicos, el empleo y las condiciones laborales en la provincia.

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales y Borrego han calificado el encuentro mantenido de "constructivo y útil para compartir propuestas y preocupaciones sobre el presente y futuro de Andalucía".

Así, durante la reunión, desde CCOO se ha trasladado al PSOE andaluz "una batería de propuestas y reivindicaciones para su incorporación a las políticas públicas que impulse un futuro Gobierno socialista en la Junta de Andalucía". Entre los asuntos abordados destacan "la financiación de los servicios públicos, la sanidad, la educación, la vivienda, la salud laboral, la industria y el fortalecimiento de la inspección de trabajo".

La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha remarcado "la disposición del PSOE a escuchar las demandas sindicales" y ha señalado que muchas de las propuestas planteadas buscan garantizar que "las reivindicaciones de Comisiones Obreras estén dentro del proyecto político que necesita Andalucía".

Por su parte, el candidato Esteban Morales ha agradecido al sindicato la reunión y el trabajo que desarrolla en defensa de los trabajadores de la provincia. Así las cosas, el dirigente socialista ha subrayado la necesidad de "recuperar y reforzar los servicios públicos tras años de deterioro por parte del Gobierno de Moreno Bonilla (PP)".

En materia sanitaria, Morales ha defendiado "el compromiso anunciado por María Jesús Montero para incorporar 18.000 profesionales sanitarios con el objetivo de reducir las listas de espera y mejorar la calidad asistencial", al tiempo que ha apostado por "avanzar en la equiparación salarial del personal sanitario andaluz respecto a otras comunidades autónomas".

Asimismo, el candidato socialista ha insistido en la necesidad de "blindar el carácter público de la sanidad andaluza y revertir los procesos de privatización y externalización de servicios. Todo lo público debe volver a ser público", ha afirmado.

En materia de educación, Morales ha trasladado la propuesta socialista de "incorporar 13.000 docentes para reducir ratios y mejorar la atención educativa", mientras que en dependencia ha destacado "la apuesta del PSOE andaluz por dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras de ayuda a domicilio, insistiendo en que su condición de trabajadoras debe vincularse a lo público".

El encuentro también ha servido "para compartir preocupaciones en torno a la siniestralidad laboral, la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo y el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven".

Para concluir, Morales ha asegurado que el PSOE andaluz "comparte con CCOO la defensa de lo público, los derechos laborales y la necesidad de construir una Andalucía con más oportunidades, mejores servicios públicos y empleo de calidad".