Moreno publica el videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción de su campaña electoral

Imagen del videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción de la campaña de Juanma Moreno - PP

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha publicado en su cuenta de la red social X el videoclip de 'Kilómetro Sur', la canción de su campaña electoral por los comicios autonómicos del 17 de mayo.

"La canción de la campaña de las elecciones andaluzas. Un homenaje a Andalucía que sale de nuestro corazón", ha manifestado Juanma Moreno.

El candidato ha añadido que Andalucía "es un gigante que camina de frente. No hay un ruido mejor que la revolución de su gente".

El presidente no aporta información sobre el grupo que interpreta la canción. El videoclip tiene una duración de 3,43 minutos y en él aparecen escenas de Moreno en diferentes actos y de varios puntos geográficos de Andalucía, al tiempo que se ve a unos jóvenes tocando los instrumentos.

