Sanz avanza la incorporación de biomarcadores para la detección temprana de la diabetes infantil

Antonio Sanz en las Jornadas sobre Diabetes Infantil en El Puerto. - PP

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato por el PP de Cádiz a las elecciones autonómicas, Antonio Sanz, ha avanzado el compromiso de un próximo gobierno de Juanma Moreno de implantar la detección temprana de la diabetes infantil a través de biomarcadores, una medida que se incluirá dentro del Plan Integral de Diabetes de Andalucía.

Según ha indicado, de esta manera Andalucía será la primera comunidad autónoma que ofrece, de forma homogénea y universal en todos los centros sanitarios, un programa de detección temprana de diabetes tipo 1 a familiares de primer grado.

Sanz lo ha adelantado en las Jornadas sobre Diabetes Infantil que se han celebrado esta tarde en El Puerto de Santa María organizadas por la Federación Gaditana de Diabetes y la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía, según ha señalado en una nota el PP.

Así, en su intervención, ha puesto de manifiesto que la apuesta del PP es seguir mejorando los medios para hacer frente a la diabetes tipo 1 en edades cada vez más tempranas, a la vez que impulsar la investigación de esta enfermedad que afecta a 2.600 niños y adolescentes, de los que 334 son de la provincia de Cádiz.

"El objetivo es lograr un nuevo horizonte para la diabetes infantil", algo que pasa por la generalización de los sistemas automatizados de infusión de insulina y por la detección precoz de la enfermedad. "De ese modo, podemos intervenir antes de que aparezcan los primeros síntomas y así retrasar lo más posible el debut de la enfermedad", ha explicado.

Sanz ha señalado que el SAS destina 12,7 millones de euros para extender los sistemas automatizados de infusión de insulina a toda la población pediátrica andaluza con diabetes tipo 1 y ha apuntado que esta tecnología ha demostrado claros beneficios en la salud de los pacientes, ya que reduce de forma muy significativa las complicaciones agudas que afectan a los niños con diabetes tipo 1.

"Mejora la calidad de vida de los niños andaluces y la de sus familias y el Gobierno de Juanma Moreno está convencido de que la sanidad pública debe responder a todas estas necesidades y facilitar el acceso a los mejores tratamientos a todo el que lo necesite", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que en enero se puso en marcha el proceso para lograr una cobertura universal, priorizando a los pacientes en función de las necesidades clínicas con la previsión de alcanzar al 70% de la población pediátrica que lo necesita este año y en 2027 llegar ya al 100%. En total 58.486 personas, incluidos niños y adultos, se benefician de esta prestación en Andalucía.

Respecto a la detención precoz de la diabetes tipo 1 con cetoacidosis diabética (CAD), ha insistido en la posibilidad de anticiparse al debut de la enfermedad a través de un biomarcador, por lo que el PP se compromete a aplicarlo en la nueva legislatura.

"Es algo que va a facilitar la detección temprana de la diabetes tipo 1, también diseñar estrategias para reducir complicaciones agudas en el momento del diagnóstico y a preservar la función de las células pancreáticas productoras de insulina", ha especificado.

Igualmente, ha añadido que permitirá establecer un abordaje personalizado, trabajar en la formación del niño que va a desarrollar la diabetes y su familia; y en formas de terapias que ayudan a retrasar la aparición de la fase sintomática de la enfermedad. El candidato del PP ha apuntado que la detención temprana con biomarcadores se suma a la extensión de la figura de Enfermera de Práctica Avanzada en Diabetes a todas las áreas hospitalarias y las Áreas de Gestión Sanitaria.

"Es algo que hemos reforzado este año con la contratación de 44 enfermeras de Práctica Avanzada en Diabetes, que se suman a las 411 enfermeras especialistas en Familia y Comunitaria que se incorporaron a los centros de salud en 2025", ha manifestado.

Además, ha añadido que también se va a garantizar que todos los hospitales de los grupos 1 y 2 cuenten con Hospital de Día de Diabetes de doce horas en días laborables y que los 14 que ya están en marcha en distintas áreas hospitalarias tengan horario continuo, facilitando la accesibilidad y la atención ambulatoria. Se va a prevenir la aparición del pie diabético, disminuir la incidencia y facilitar la detección precoz de las complicaciones secundarias de la diabetes, y el objetivo y compromiso de reducir la morbilidad materno-fetal en las embarazadas con diabetes, ha detallado.