El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger sigue creciendo con cinco extensiones y el apoyo de Diputación de Cádiz

Ignacio Trujillo en la presentación del FCTA en Diputación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz), Ignacio Trujillo, y los miembros de la organización del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT), Federico Oliveri y Gaetano Gualdo, han presentado una nueva edición del festival, que se celebra del 22 al 30 de mayo y que "ya es una referencia para el encuentro entre culturas, profesionales del sector audiovisual y públicos diversos", sigue creciendo con cinco extensiones y cuenta con el apoyo de la Diputación.

En una nota, Diputación ha señalado que el FCAT, desde 2024, trabaja para acercar las realidades africanas al público español y europeo, desmontar estereotipos y generar nuevas narrativas en torno al continente africano. Un festival que se ha expandido hasta cinco extensiones (Los Toruños en El Puerto, Algeciras, Sevilla, Madrid y Córdoba), que se suman a las principales de Tarifa y Tánger.

No se circunscribe, por lo tanto, solo al Estrecho de Gibraltar y que vive una nueva etapa tras 22 ediciones, ya que la fundadora, Mane Cisneros, y directora durante estos años ha dado paso a un nuevo equipo de dirección, ha señalado.

Ignacio Trujillo ha celebrado cómo este festival no solo se ha consolidado, sino que sigue creciendo. "Nosotros, al estar en Tarifa, estamos en un punto estratégico y se crean puentes y vínculos con el continente africano", ha afirmado Trujillo, que ha indicado que "desde la Diputación se seguirá apoyando el crecimiento y el compromiso con una cultura abierta, accesible y transformadora".

En este sentido, ha valorado que el FCAT "no solo proyecta cine, proyecta valores, diversidad, cooperación y humanidad, que es muy importante, a diferencia de los típicos festivales comerciales".

Por su parte, el portavoz del comité director del FCAT, Federico Olivieri, ha destacado que este es un festival "único porque" no solo está dedicado a los cines de África, sino que es intercontinental, celebra los valores que se quieren transmitir y entabla un diálogo entre los dos continentes.

El festival se celebra entre el 22 y el 30 de mayo, aunque alguna actividad satélite se sale de ese cronograma. Asimismo, ha indicado que incluye una programación amplia con secciones competitivas de largometrajes, documentales y cortometrajes, estrenos internacionales y nacionales, actividades paralelas como encuentros profesionales, talleres y seminarios, y espacios de industria orientados a la coproducción y distribución.

Diputación ha señalado que la más veterana de las extensiones del FCAT es la del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa María, gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Ahí, entre el 22 y el 24 de mayo, esta extensión programará proyecciones en la Sala Multiuso del Centro de Visitantes del Parque, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Por su parte, de nuevo de la mano de la Asociación Boxes Alcultura, en Algeciras, los días 23 y 27 de mayo, con entrada gratuita hasta completar aforo y en colaboración con el programa 'Letras Africanas' de Casa África estará presente el FCAT.

Por su parte, la extensión sevillana volverá a programar en dos sedes, que son el auditorio CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla), donde habrá actividades de mañana para escolares, y la Fundación Tres Culturas, donde se proyectarán películas a competición en esta edición.

La extensión del FCAT en Madrid llevará a cabo, a las 19 horas, en la sede de Casa Árabe, la proyección de La vie après Siham (La vida después de Siham), de Namir Abdel Messeeh, mientras que en Córdoba, en colaboración con el Ayuntamiento cordobés y la Filmoteca de Andalucía, los días 2, 3 y 4 de junio tendrán lugar proyecciones en la sede de la Filmoteca de Andalucía.