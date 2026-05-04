Los lazos andalusíes estarán presentes en la segunda edición del Festival de las Naciones de Olvera (Cádiz)

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, la concejala de Turismo, Marina Toledo, y Manuel Alejandro Rodríguez, de la Feria de las Naciones. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Festival de las Naciones de Olvera, que celebrará el próximo 4 de julio, servirá de antesala de la conmemoración especial que se hará en 2027, cuando se cumplen 700 años de la toma de este municipio de la Sierra de Cádiz, con la conquista por los cristianos de la fortaleza andalusí que pertenecía al Reino Nazarí de Granada.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, la concejala de Turismo, Marina Toledo, y Manuel Alejandro Rodríguez, en representación de la organización, han presentado este lunes los detalles de esta cita cultural, ha indicado en una nota la institución provincial.

Vidal ha destacado la importancia de que se celebren actividades como estas en la Sierra, para que haya "movimiento económico" durante los días del evento. Es por eso que ha animado a la gente de la comarca y de alrededores a que "se acerquen" a este festival, resaltando el que se apoye a la zona tras las tormentas de este pasado invierno.

Además, ha puesto énfasis en el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Olvera por mantener actividades constantes durante todo el año y en "la vocación" de la Diputación de apoyarlo "en la medida de sus posibilidades".

"Necesitamos ilusionar a la población y mostrar el lugar en el que vivimos", ha insistido Remedios Palma, en referencia al "duro invierno" que se ha pasado.

La alcaldesa ha hecho un llamamiento para que las personas se acerquen "al entorno privilegiado" que acogerá este evento, en pleno conjunto histórico del municipio, con la plaza grande de la cima de Olvera, entre el castillo árabe y la Iglesia de la Encarnación.

"Olvera siempre fue frontera, un lugar de encuentro. Llegar desde el pasado hasta el presente es una transición que muestra lo que fuimos", ha añadido Palma.

Manuel Alejandro Rodríguez ha señalado algunos de los atractivos de este festival, que ha resumido en la zona de gastronomía, la zona de ocio, las actividades musicales y el video mapping, que ambientará toda la zona con una invitación de viaje "desde el mundo árabe al mundo cristiano y hasta nuestros días".

Ha indicado que la actuación principal será del grupo Bombai, que cuenta con "un alto impacto", con 47 millones de reproducciones de su tema estrella en plataformas de streaming.

La programación incluye pasacalles, flashmob, el video mapping 'Olvera, la Puerta de Al-Ándalus', la actuación de la Calamity Rock Band y el plato fuerte, la actuación de Bombai. Todo ello aderezado con gastronomía local.