Más de 300 profesionales de agencias de viaje de Reino Unido asisten a una conferencia de Jet2 en Cádiz

Conferencia Anual VIP de la aerolínea y operador turístico británico Jet2, celebrada en Chiclana de la Frontera (Cádiz). - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Más de 300 profesionales de agencias de viaje de Reino Unido han participado en la Conferencia Anual VIP de la aerolínea y operador turístico británico Jet2, celebrada del 11 al 13 de marzo en Chiclana de la Frontera (Cádiz), un encuentro en el que han podido conocer el destino y sus recursos turísticos de la mano del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

Jet2 es actualmente el mayor operador turístico británico y una de las aerolíneas más importantes del Reino Unido, como ha indicado la Diputación en una nota. La compañía comenzó a operar en el aeropuerto de Jerez el pasado año con conexiones directas con Birmingham, Manchester y Leeds, a las que se sumará Londres en 2026.

Este incremento de conexiones supone un aumento significativo de plazas y refuerza la llegada de personas viajeras procedentes del mercado británico.

El apoyo del patronato ha sido clave para que la Conferencia Anual VIP de Jet2 se celebre en el destino en esta edición de 2026. Durante el encuentro, las más de 300 personas representantes de agencias de viaje independientes del Reino Unido han podido conocer de primera mano la oferta turística a través de una presentación específica del organismo provincial. Asimismo, se ha desarrollado una jornada de trabajo en la que han participado una decena de empresas del territorio, entre ellas el Cádiz Club de Fútbol, Lustau y la Yeguada Hierro del Bocado.

Todas las empresas participantes estaban relacionadas con la oferta de experiencias, pues uno de los intereses principales de los participantes del encuentro era indagar sobre actividades a realizar por parte de las personas viajeras en la provincia de Cádiz. Entre las personas asistentes se ha sorteado un premio: una estancia de tres noches en la provincia.

Jet2 actúa como un operador turístico integral, con un perfil de visitante eminentemente vacacional y familiar, alineado con la oferta del destino. Se trata de un perfil que realiza consumo en destino, con estancias medias relevantes, uso intensivo de servicios complementarios y una clara orientación hacia productos como sol y playa, experiencias culturales, gastronomía y actividades al aire libre.

Este modelo contribuye de forma directa a la generación de impacto económico y al fortalecimiento del tejido empresarial turístico. Así, se ha indicado que el mercado británico es actualmente el segundo mercado internacional emisor de personas viajeras hacia la provincia.

Según los datos disponibles en la PIT, en 2024 --últimos datos definitivos proporcionados por el INE-- visitaron el destino más de 100.000 personas viajeras procedentes del Reino Unido. Estas cifras se registraron sin que estuviera aún plenamente consolidada la conexión aérea directa de Jet2 con el aeropuerto de Jerez, por lo que se prevé un crecimiento significativo en 2025 y 2026.