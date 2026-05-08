Por Andalucía reivindica que "solo lo público nos cuida sin que importe lo que llevamos en el bolsillo"

Por Andalucía en un set de grabación instalado en Málaga para conversar con viandantes sobre las políticas de cuidado - POR ANDALUCÍA

MÁLAGA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 de Por Andalucía por Málaga a las elecciones andaluzas, Ernesto Alba, ha incidido en que "en Por Andalucía tenemos una convicción: Solo lo público nos cuida sin mirar lo que tenemos en la cartera".

"Hoy queremos poner en el centro a los cuidados que sostienen la vida, porque cuando la Junta de Andalucía y Moreno Bonilla no cuida a nuestros mayores, no cuida a nuestros niños, no cuida a los dependientes, lo que está haciendo es que sean las mujeres las que, al final, tengan que estar haciendo ese trabajo a costa de su tiempo y su propia salud", ha señalado.

Alba ha subrayado la necesidad de "un sistema público de cuidados para que las personas para que sean cuidadas y atendidas y que su vida sea mucho más cómoda y mucho más digna, y, también que se cubra y se proteja a las personas o las profesionales cuidadoras con empleo estable y no precarizado".

Ha incidido, además, en que desde Por Andalucía "entendemos que, a día de hoy, el Partido Popular está maltratando a nuestros mayores, a nuestros niños, a nuestros dependientes, está precarizando la educación de cero a tres años y está colapsando el sistema de atención temprana. En Málaga solo hay dos residencias públicas, el sistema de ayuda a domicilio está totalmente privatizado y la atención temprana totalmente colapsada".

El cabeza de lista ha agregado que "todo está en manos de grandes empresas que terminan precarizando, tanto a los trabajadores como los servicios que se dan a nuestros mayores o a nuestros niños".

También Alba ha criticado "el maltrato y cómo Moreno Bonilla está entregando los servicios públicos de cuidados a las grandes corporaciones, a los fondos buitres y a los fondos de inversión y queremos hacer distintas propuestas en estas elecciones si gobernamos el 17 de mayo".

Entre otros, Alba ha destacado que "crearemos una red pública de residencias y de centros de días para mayores. En segundo lugar, una gestión totalmente pública de la ayuda a domicilio para garantizar un empleo estable a las trabajadoras y un buen servicio a nuestros mayores y dependientes. En tercer lugar, queremos ampliar el sistema de atención temprana y, por último, crear una red de residencias de tiempo libre para que nuestros mayores, de alguna manera, estén bien atendidos".

"Desde esa convicción afrontamos una política de cuidados donde entendemos que Moreno Bonilla está mirando para otro lado. El Partido Popular, dejando que lo que se debería garantizar desde lo público en empresas privadas está generando precariedad y sufrimiento a muchas personas", ha apostillado.

Al respecto, ha agregado que "es la propia calle la que le está contestando a Moreno Bonilla, solamente hay que ver la contestación que está teniendo por parte de las PTIS, de las trabajadoras de cero a tres años, del 112 y de los distintos colectivos y movimientos sociales que han convocado una gran movilización el próximo 27J por la vivienda en Málaga".

"Desde esa convicción y desde esa fuerza de la calle, recogemos sus propuestas y sus denuncias a la Junta de Andalucía para gobernar con contundencia con lo que ya la calle nos está pidiendo", ha concluido.

Por su parte, la número 2 de la candidatura, Micaela Jiménez, ha criticado que "si hay una asignatura en la que suspende Moreno Bonilla es en el área de cuidados. Tiene un cero patatero. No hay más que ver cómo tiene el sistema de atención a la dependencia, donde se nos mueren nuestros mayores, nuestras personas dependientes, sin haber recibido un derecho que le corresponde".

Jiménez ha destacado "las movilizaciones de las PTIS, de las educadoras de cero a tres años" que se dan "porque lejos de ser un sistema bien dotado, están abandonadas y están precarizadas".

"Y esto ocurre por varios motivos, como que Moreno Bonilla ha decidido que seamos las mujeres las que sigamos cuidando y cargando nuestras espaldas con los cuidados, bien de manera gratuita o bien de manera precarizada si se trata de cuidado profesional", ha señalado.

En este punto, ha reiterado que en Por Andalucía "lo tenemos clarísimo, vamos a constituir un sistema integral de cuidados que integre a todas las administraciones y a todas las áreas que correspondan".

"La educación 0-3 años tiene que ser gratuita y universal y eso supone prestarse desde lo público. Las PTIS tienen que ser un servicio público, y tenemos que crear de una puñetera vez una red integral de corresponsabilidad y de conciliación adaptada a las necesidades de las familias y no al revés", ha manifestado.

También ha reiterado que "en Málaga se trabaja en el sistema de la hostelería, que tiene unos horarios perversos que es imposible conciliar. Las familias monomarentales no tienen las mismas necesidades que tienen otro tipo de familias. Hay que adaptar los cuidados a las necesidades de las familias y no al revés".

Por último, Jiménez ha señalado que desde la coalición pretenden crear "muchas plazas tanto de residencias como de centros de día, pero en la comunidad. Las personas quieren envejecer y quieren morir en su comunidad, cerca de su gente".

En definitiva, ha dicho, "o creamos un sistema integral público de cuidados o lo que se hace es parchear y no se resuelve la perentoria necesidad de cuidar a las personas a lo largo de su vida".

