La obra para la consolidación estructural del antiguo IES Rosario en Cádiz comenzará en junio

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, junto al alcalde de Cádiz, Bruno Garcia, anunciando el inicio de las obras para la consolidación estructural del antiguo IES Rosario. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, acompañada del alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado en el Ayuntamiento que el próximo mes de junio comienza la obra de consolidación estructural del antiguo IES Rosario, un edificio que lleva 19 años cerrado.

En una nota, Almudena Martínez del Junco ha señalado que desde la Diputación se formalizó este lunes la firma del contrato con la empresa adjudicataria, Atlántico 18 SL. Los trabajos se han adjudicado por 735.788 euros y tendrán un plazo de ejecución de seis meses, por lo que se prevé que esta obra de consolidación del edificio culmine a finales de año.

La presidenta de la Diputación ha recordado que esta licitación quedó desierta el pasado diciembre, aunque se ha estado trabajando desde entonces para volver a sacar los trabajos a licitación y, en paralelo, en la siguiente fase de la intervención en el Rosario.

En este sentido, ha anunciado que aproximadamente en un mes se formalizará el encargo a Tragsa de la redacción del proyecto de adecuación al uso del edificio, que se convertirá en la futura sede de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones. Tras la formalización de dicho encargo, la Diputación contempla un plazo de cinco meses para disponer del proyecto de adecuación al uso, cuya posterior ejecución de los trabajos saldrá a licitación pública.

Martínez del Junco ha agradecido al alcalde y al Ayuntamiento de Cádiz "la colaboración institucional y técnica para conseguir curar una de las heridas de la ciudad", y ha añadido que "el Rosario es un proyecto de provincia y uno de los retos de mandato junto a otros en la ciudad, como Valcárcel y el Portillo, o fuera de ella, como la reforma y puesta en uso del complejo turístico del Tajo del Águila".

La presidenta de Diputación ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones para sacar adelante proyectos complejos que son muy necesarios para la ciudad. "Trasladar la Escuela de Hostelería al Rosario responde a las necesidades de la Diputación y de la propia ciudad, suponiendo un revulsivo educativo, social y económico para el centro de Cádiz", ha afirmado.

Con este proyecto, "saldamos una deuda casi histórica con Cádiz, con los gaditanos, con la propia Diputación como titular del inmueble y con la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, emblema de formación y excelencia en el sector hostelero y turístico", ha concluido.

Por su parte, el alcalde, Bruno García, ha destacado que "cuando Ayuntamiento y Diputación trabajan junto, los proyectos estratégicos para Cádiz dejan de ser promesas y se convierten en realidades", agradeciendo el apoyo de la Institución provincial "que no es puntual, sino sostenido y reflejado en la financiación y en la ejecución de proyectos clave para la ciudad".

Además, ha recordado que además de este proyecto del Rosario, "las obras del pabellón Portillo se van a poder iniciar a lo largo de este verano y eso es posible también gracias a la financiación con cinco millones de euros de la Diputación". Asimismo, "Valcárcel ha pasado de ser un proyecto imposible a una obra en ejecución, contando con una importante participación de la Diputación con tres millones de euros iniciales", ha añadido.

Bruno García ha insistido en que con la ejecución de estos tres proyectos "se cierran tres grandes heridas de la ciudad gracias a la colaboración entre Ayuntamiento y Diputación" y, al mismo tiempo, "se recuperan espacios emblemáticos para ponerlos a disposición de la ciudadanía".

Todo esto, ha señalado el alcalde, "es posible gracias a esa alianza entre instituciones que tienen resultados tangibles, como es el caso de este proyecto", asegurando que "queda demostrado que Cádiz necesita aliados institucionales como la Diputación".

DATOS DEL PROYECTO

Según han señalado, los trabajos que se inician en junio solo afectan a la consolidación estructural del edificio, no a su volumetría, fachada ni distribución de espacios.

El estado de conservación del inmueble es variado y, según el informe técnico, se observan numerosas reparaciones de elementos estructurales de diferentes épocas, es decir, que a lo largo de la vida del edificio se han hecho modificaciones en la configuración estructural para adecuarlo a los diferentes usos que ha tenido.

Dado el estado de conservación del inmueble, se van a realizar actuaciones para la consolidación, refuerzo y restitución de la seguridad del edificio. Así, en los techos de la planta baja se ejecutarán, entre otras actuaciones, la restitución de las líneas de carga originales, reparación de fisuras en columnas, sustitución de forjados de la galería en mal estado y nuevo forjado en la primera crujía de fachada.

Por su parte, en los techos de la planta primera, entre otros trabajos, se sustituirá el forjado en la parte oeste de la galería y refuerzos estructurales en otros forjados, mientras que en los techos de la planta segunda, entre otras actuaciones, se realizará un refuerzo estructural, se restituirán las líneas de cargas originales y se ejecutarán nuevos pilares metálicos. Finalmente, en los techos de la tercera planta se llevarán a cabo actuaciones similares a la segunda planta y, además, se preparará el edificio para instalar en el futuro una montera.