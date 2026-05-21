La provincia de Cádiz incide en su promoción turística por el norte de España

La provincia de Cádiz promocionándose en Expovacaciones. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha incidido, desde la acción del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, en su promoción turística en el norte de España en este mes de mayo, por lo que ha participado activamente en tres eventos con agencias de viaje e intermediarios turísticos en Bilbao, Barcelona y A Coruña, y en la feria Expovacaciones, celebrada también en Bilbao y abierta al público.

Según ha explicado en una nota, se trata de una estrategia que parte de la oportunidad que supone el aumento de la conectividad aérea con el norte de España en 2026, año en el que por primera vez se conecta con vuelos directos el aeropuerto de Jerez de la Frontera con hasta cinco puntos del norte de España como son Bilbao, Santander, Oviedo, Barcelona y Santiago de Compostela.

Así, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha reforzado su apuesta por trabajar con el sector de las agencias de viaje e intermediación turística en el norte peninsular con el objetivo de facilitar, ampliar y actualizar el conocimiento de las características y ventajas que presenta la provincia de Cádiz como destino turístico.

En este sentido, ha acudido a las jornadas profesionales de Andalucía en Barcelona y Bilbao que se han desarrollado los días 6 y 7 de mayo, así como a Expovacaciones, la feria de promoción turística líder del norte de la península, que ha celebrado su edición número 46 del 8 al 10 de mayo en Bilbao Exhibition Centre con la asistencia de más de 30.000 personas.

Igualmente, ha asistido a una jornada de trabajo en A Coruña con agencias de la zona enmarcada en el circuito CEAV Protour. Algunas empresas de la provincia de Cádiz acuden igualmente a estos eventos y refuerzan con su presencia y sus ofertas propias el posicionamiento del destino, ha señalado el Patronato.