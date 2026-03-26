La provincia de Cádiz refuerza su posicionamiento para acoger eventos corporativos de países escandinavos

Imagen de la feria Sports & Events Europe - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha reforzado su posicionamiento para acoger eventos corporativos procedentes de países escandinavos gracias a la presencia de una representación técnica del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz en la Andalucía MICE B2B Escandinavia, unas jornadas profesionales organizadas por Turismo Andaluz que han tenido lugar en Copenhague, Estocolmo y Oslo en colaboración con Turespaña.

Con esta acción, el Patronato busca consolidar el posicionamiento de la provincia como destino para la celebración de congresos, reuniones e incentivos en los mercados escandinavos, considerados mercados estratégicos por su alto nivel de profesionalización, elevado gasto medio por persona viajera y sensibilidad hacia la sostenibilidad y la calidad del destino, como ha indicado este organismo de la Diputación en una nota.

Junto a la delegación técnica del organismo provincial de promoción turística ha acudido también la empresa Valentin Hotels, que cuenta con un hotel en Chiclana de la Frontera.

Las jornadas se han estructurado en encuentros profesionales con profesionales del segmento MICE en destino, incluyendo agencias especializadas, organizadores de eventos, asociaciones y empresas del ámbito corporativo.

Se trata de la segunda acción del segmento MICE desarrollada por el Patronato durante el mes de marzo, tras su participación en la jornada organizada por MICE & Forum Inside en el Balneario Vichy Catalán, en Girona.

Este foro, especialmente diseñado para el segmento corporativo y agencias MICE, ha reunido a 35 profesionales decisores cualificados de las principales agencias y empresas españolas, así como a setenta empresas proveedoras de este segmento. En el encuentro, la provincia ha estado representada por el equipo técnico del Patronato Provincial de Turismo, que ha puesto en valor las ventajas competitivas del destino para acoger este tipo de eventos.

Por otro lado, una representación técnica del Patronato ha puesto en valor la capacidad de la provincia para acoger eventos deportivos y ha explorado oportunidades en el ámbito de los eventos deportivos internacionales en la feria Sports & Events Europe.

Se trata de una acción corporativa basada en citas comerciales entre operadores turísticos y agencias especializadas en desplazamientos deportivos y MICE europeas, así como destinos, resorts, alojamientos, instalaciones deportivas y empresas especializadas.

El turismo deportivo se ha consolidado como una de las herramientas "más eficaces" para la desestacionalización de los destinos turísticos, al generar un flujo constante de visitantes a lo largo de todo el año, más allá de la temporada alta. En este contexto, Sports & Events Europe constituye una plataforma estratégica para captar este tipo de turismo, fortalecer alianzas con organizadores de eventos y posicionar Cádiz como destino de referencia en este segmento, contribuyendo a la desestacionalización, la sostenibilidad y la proyección internacional del destino.

En este caso, junto al equipo técnico del Patronato han participado empresas con equipamiento y servicios en la provincia como Hotel Fairplay Golf Benalup, Barceló Montecastillo Hotel y Valentin Hotels, entre otras.

Asimismo, el Patronato ha participado en la Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), celebrada del 25 de febrero al 1 de marzo de 2026 en la Feira Internacional de Lisboa, con el objetivo de consolidar su posicionamiento en el mercado portugués y reforzar su presencia en uno de los principales encuentros profesionales del sector turístico en la península Ibérica. Junto a la representación técnica del Patronato han estado presentes empresas de la provincia como Bodega Valdespino, Hotel Bahía Sur, Valentin Hotels y Kaizen Hoteles.

La BTL es la principal feria internacional de turismo de Portugal y constituye una plataforma estratégica para la promoción de destinos, la generación de contactos comerciales y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Reúne anualmente a destinos nacionales e internacionales, agencias de viajes, operadores turísticos, empresas de transporte, alojamientos y otros agentes de la cadena de valor turística.

La feria combinó jornadas profesionales (B2B) con jornadas abiertas al público final, permitiendo tanto la contratación como la promoción directa del destino ante personas potencialmente interesadas en visitarlo. Asimismo, el encuentro de personas compradoras invitadas facilitó reuniones con profesionales internacionales previamente seleccionados, generando oportunidades comerciales de alto valor estratégico.