Puerto Serrano (Cádiz) celebra su primera Semana de la Salud dentro de la estrategia Eracis+

Expositores de I Semana de la Salud en Puerto Serrano. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

PUERTO SERRANO (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Puerto Serrano ha sido sede de la I Semana de la Salud organizada desde el Ayuntamiento de esta localidad de la Sierra de Cádiz e impulsada en las mesas sectoriales celebradas dentro de la estrategia Eracis+ de la Diputación Provincial de Cádiz.

Según ha indicado Diputación en una nota, la ciudadanía ha dado una buena acogida a esta iniciativa que ha contado con una alta participación y que se ha diseñado en el marco del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de la citada Eracis+.

Con la creación de estos espacios de encuentro e intercambio de información se pretende favorecer el trabajo en red, la promoción de procedimientos comunes de intervención y prevención, y la toma de decisiones conjuntas para crear sinergias en beneficio de la ciudadanía y la comunidad.

La semana finalizó con la realización de la I Feria de la Salud, con gran afluencia y participación por parte de la ciudadanía, que pudo informarse en los diferentes expositores sobre hábitos saludables, opciones de ocio y alimentación entre otros aspectos relacionados con una vida sana.

Actividades lúdicas, deportivas y estands informativos ocuparon el espacio dispuesto en esta Feria a la que acudió alumnado de los distintos centros educativos, según ha señalado la Diputación, que ha añadido que los estands participantes han tratado sobre temas como la fisioterapia, reanimación, ambulancias, vacunas, odontología, enfermedades crónicas, comida rápida, los riesgos del vapeo, el cáncer, los hábitos saludables, el voluntariado y la discapacidad, la alimentación saludable, o la vida activa.