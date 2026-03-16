La recreación de la Pasión de Cristo en el Coto de Bornos (Cádiz) contará con más de 100 figurantes y más escenas

La responsable de Cultura en la Diputación, Vanesa Beltrán, junto al alcalde de Bornos, Hugo Palomares, la delegada municipal de Coto de Bornos, Laura Barrios, y Antonio Díaz, de la Asociación Los Barracones, presentando recreación de La Pasión de Cristo - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Pasión de Cristo en el Coto de Bornos, una representación teatral que se materializa con la implicación de los vecinos y vecinas de esta población de la sierra de Cádiz, va a crecer en esta edición en escenas, contando con más de un centenar de figurantes.

Organizada por la Asociación Los Barracones con el apoyo del Ayuntamiento de Bornos y de la Diputación Provincial de Cádiz, esta recreación se celebrará el próximo sábado 28 de marzo a partir de las 20,30 horas. La puesta en escena, con vestuario y ambientación histórica, convertirá la noche en una experiencia cultural y emocional muy ligada a la tradición local y a la devoción por la Semana Santa, ha indicado la institución provincial en una nota.

El Palacio Provincial ha acogido la presentación del cartel de la recreación, basado en una fotografía de José María Reyna. La responsable de Cultura en la Diputación, Vanesa Beltrán, ha recordado que hace 27 años nació esta iniciativa, que cada año evoluciona y mejora en la caracterización, la narrativa o el vestuario de los figurantes, que en esta edición volverán a sobrepasar el centenar de personas.

"La implicación del pueblo se suma a la posibilidad de disfrutar de los paisajes del Coto, su gastronomía y su gente, con lo que se convierte en un recurso turístico único no sólo para la localidad, sino para el conjunto de la comarca de la sierra", ha indicado Beltrán.

Por su parte, el alcalde de Bornos, Hugo Palomares, al que ha acompañado la delegada municipal de Coto de Bornos, Laura Barrios, ha invitado a disfrutar de esta recreación que cada año atrae a más público. Por eso, ha recomendado a los espectadores que se desplacen hasta la localidad que lo hagan "con suficiente antelación".

En representación de la Asociación Los Barracones ha intervenido Antonio Díaz, quien ha explicado que en total se escenifican 17 escenas correspondientes a la vida, muerte y resurrección de Cristo.

Así, habrá momentos como la expulsión de los mercaderes del Templo, Judas negando a Jesús, el lavado de los pies a los apóstoles, la Santa Cena, la oración en el huerto y prendimiento, el Vía Crucis, la crucifixión o la resurrección de Jesús, entre otras. Como novedad este año se incluye la escena de Jesús predicando en el templo con la tentación de los fariseos.