Las selecciones de España, Francia e Italia de baloncesto disputarán en Cádiz un torneo antes del preMundial de 2026

El responsable de Deportes de Diputación de Cádiz, Javier Vidal, y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, presentan un torneo internacional previo al premundial de Alemania de 2026 en La Línea - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad gaditana de La Línea de la Concepción se convertirá del 14 al 16 de este mes de noviembre en "capital" del baloncesto internacional al acoger un torneo preparatorio para el preMundial que habrá en marzo antes del Mundial de Alemania de 2026 que disputarán las selecciones femeninas de España, Francia e Italia.

La Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea son las instituciones encargadas de la organización de esta cita deportiva en colaboración con la Federación Española de Baloncesto, ha indicado la institución provincial en una nota.

La sede de la Diputación ha sido el escenario escogido para la presentación del torneo, en un acto que ha contado con la participación del vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la institución provincial, Javier Vidal, la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres, y Alejandro Rodríguez, concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de La Línea.

Javier Vidal se ha mostrado "satisfecho" porque la provincia acoja un evento deportivo de este nivel, considerándolo "un lujo" por todo lo que aporta. Además, ha recordado que entre los objetivos de la Diputación están "promocionar la provincia y cuidar a todos los municipios para que eventos de este calado lleguen a todo el territorio".

También ha aseverado que Cádiz es una provincia que "vive el baloncesto durante todo el año" y que esta es "una oportunidad para disfrutar de este deporte al máximo nivel".

De igual modo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento linense, Alejandro Rodríguez, ha recordado que el municipio fue declarado "ciudad del baloncesto" en 2024 y que este torneo es "una oportunidad" para mostrar que la ciudad "está preparada para organizar eventos deportivos de primer nivel".

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha agradecido el esfuerzo que están haciendo tanto la Diputación como el consistorio linense para llevar a cabo este torneo "de máximo nivel mundial". En ese sentido, ha puesto en valor el cartel que lo compone, recordando que la selección francesa es la actual subcampeona olímpica y que Italia obtuvo la medalla de bronce en el último Campeonato de Europa.

Sobre España, una selección "top a nivel mundial", ha indicado que desde que jugó por primera y única vez hasta ahora en La Línea hace 22 años ha ido acumulando "éxitos" como la consecución de hasta 14 medallas internacionales, situándose como "una referencia" del baloncesto mundial.

Aguilar ha puesto en valor también que la selección española y la francesa permanecerán durante una semana completa en La Línea para completar "su puesta a punto" para el torneo y los próximos compromisos internacionales, invitando no sólo a asistir a los partidos, sino también a presenciar algunos de los entrenamientos de los equipos nacionales.

Este torneo internacional de baloncesto servirá a la selección española femenina como preparación de cara al preMundial de marzo, que se celebrará en Puerto Rico, y en el que España luchará por una plaza en el Mundial de Alemania 2026.

Todos los partidos se disputarán en el Pabellón Polideportivo Municipal. Los encuentros entre las selecciones de España, Italia y Francia podrán seguirse en directo a través de Teledeporte.