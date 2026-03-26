Setenil (Cádiz) constituye la mesa técnica para la redacción del nuevo plan urbanístico municipal

El diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, y el alcalde de Setenil, Rafael Vargas, en la mesa técnica para el nuevo plan urbanístico. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

SETENIL DE LAS BODEGAS (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz) ha acogido la constitución de la mesa técnica que se encargará de realizar el seguimiento a los trabajos de elaboración del Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM), el nuevo planeamiento urbanístico que se está redactando en la localidad a partir de una asistencia económica de la Diputación de Cádiz.

Según ha indicado la Diputación en una nota, el diputado de Asistencia a Municipios, Antonio Aragón, el alcalde de Setenil, Rafael Vargas, el arquitecto adjudicatario de la redacción del plan, Fernando Visedo, y personal técnico de ambas instituciones han participado en la puesta en marcha de este órgano de trabajo, cuya primera misión será determinar el posicionamiento inicial del municipio.

El llamado 'Avance' tendrá como fin describir la actuación, las principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales de la localidad, los criterios y propuestas generales para la ordenación del territorio, así como las distintas alternativas viables.

La idea, según ha explicado Antonio Aragón, es que el documento de 'Avance' esté listo para finales de año. Completada esta fase de diagnóstico, dará comienzo la de redacción del plan urbanístico que se someterá a aprobación inicial. Asimismo, ha indicado que en todo este proceso está prevista la participación tanto de la ciudadanía como del resto de potenciales interesados en la elaboración del documento urbanístico, hasta alcanzar la aprobación definitiva.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Setenil de las Bodegas data del año 2006. La actualización de su planeamiento urbanístico responde por un lado a la necesidad de adaptarse a la normativa vigente --la Ley de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía--, y por otro, establecer un modelo de desarrollo urbanístico acorde con la sostenibilidad y adaptado a los retos ambientales y sociales.

Setenil es uno de los diez municipios gaditanos de menos de 5.000 habitantes a los que está destinada la línea de ayudas de la Diputación para facilitar la actualización de sus planes urbanísticos. Esta línea está dotada de un presupuesto de 500.000 euros, que permite a los ayuntamientos destinatarios optar a entre 35.000 y 70.000 euros para la realización de los actos preparatorios de la redacción del planeamiento urbanístico general. La localidad setenileña ha sido la primera en culminar el procedimiento de adjudicación del servicio de redacción del PBOM, por un importe de 45.000 euros, según ha explicado la Diputación.

(ep)

En las próximas semanas se prevé que se vayan conformando las mesas técnicas en el resto de municipios adscritos a este plan de ayudas de la Diputación: Villaluenga del Rosario, Torre Alháquime, Zahara de la Sierra, Grazalema, Castellar, Espera, San José del Valle, Alcalá del Valle y El Bosque. Además de estos, la Diputación avanza mediante recursos propios en la redacción de los planes básicos de ordenación municipal de Benaocaz, Algar, El Gastor y San Martín del Tesorillo.