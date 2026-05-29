Trebujena (Cádiz) acogerá los Campeonatos de Andalucía de Ciclismo el 5, 6 y 7 de junio con más de 630 participantes

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, junto al alcade de Trebujena, Ramón Galán, y representantes de la Federación Andaluza de Ciclismo - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad gaditana de Trebujena acogerá los días 5, 6 y 7 de junio los Campeonatos de Andalucía de Ciclismo, en el que participarán un total de 630 deportistas en un programa que incluye competiciones de ruta y de contrarreloj.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Cádiz y responsable del Área de Desarrollo a la Ciudadanía, Javier Vidal, ha informado este viernes sobre estos campeonatos, que convertirán a Trebujena en "epicentro" del ciclismo andaluz de carretera, acompañado en su comparecencia por el alcalde de Trebujena, Ramón Galán, y por el presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda.

Según ha detallado la Diputación, en las jornadas se decidirán los campeones regionales de todas sus categorías, como son Escuelas, Cadete, Júnior, Sub23, Élite, Féminas, Másters y Paralímpicos.

Javier Vidal ha agradecido a la Federación Andaluza de Ciclismo su interés por realizar estas competiciones regionales en la provincia gaditana, y ha destacado la "gran tradición ciclista" de Trebujena y el revulsivo que supone un evento de este tipo para dinamizar la economía de un municipio como este.

En palabras de Carlos Rueda, constituye "el evento más importante del año" para su Federación, señalando que este año se tiene "una especial atención" a la categoría de los escolares, que podrán disfrutar en esta ocasión de las mismas infraestructuras, servicios y dotación que las categorías adultas.

En su caso será el domingo 7 de junio cuando se agrupen, por primera vez en este marco, las pruebas para los deportistas más jóvenes de la convocatoria. A este respecto, las pruebas de las categorías de adultos se concentrarán entre el viernes y el sábado.

El alcalde de Trebujena, Ramón Galán, ha puesto en valor la elección del municipio que gobierna como sede de estos campeonatos andaluces, ensalzando la colaboración de la Peña Ciclista de Trebujena en esta competición, puesto que sin sus voluntarios y el "trabajo anónimo" que desempeñan no sería posible para la localidad celebrar este certamen.

Galán ha llegado a calificar a la entidad de "institución histórica" dentro de Trebujena, siendo conocida en el mundo del ciclismo "gracias a todos sus años de trabajo".

Desde la Federación Andaluza de Ciclismo se ha incidido que, dentro de las inscripciones de participación que cerraron ayer, jueves, aproximadamente el 10% sobre el total, unas 60 inscripciones, corresponden a mujeres que competirán en la categoría de Féminas.

Para la jornada del viernes está programada la contrarreloj, donde los ciclistas de categorías desde Cadete hasta Máster 65, más todas las categorías paralímpicas, se medirán para pelear por los distintos títulos de campeones regionales. La hora de inicio está fijada a las 16,00 horas con salida y meta en el entorno de la Plaza de Andalucía.

La jornada central de estos campeonatos tendrá lugar el sábado, con pruebas en línea. Se arrancará a las 8,30 horas con el ciclismo paralímpico. Posteriormente se disputará desde las 10,00 horas la prueba destinada a Máster 40-50-60 masculino.

Alrededor de las 12,00 horas será el turno para Sub23, Élite y Máster 30 masculino, y desde las 16,00 horas se retomará la actividad con la carrera Cadete y Júnior masculina, para finalizar el día desde las 18,00 horas con la prueba de Féminas y las corredoras de categoría de Cadete a Máster 65.

Las categorías de iniciación, agrupadas en Escuelas, pondrán el broche de oro a estos campeonatos el domingo desde las 9,00 horas de la mañana, para posteriormente iniciar sus pruebas en línea a las 10,30 horas.