Zahara de la Sierra y San José del Valle (Cádiz) constituyen las mesas técnicas de sus planes de ordenación

Mesa técnica constituida en Zahara de la Sierra para la redacción de sus planes de ordenación. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz, Antonio Aragón, ha participado en la constitución de dos mesas técnicas que coordinarán y supervisarán la redacción de los Planes Básicos de Ordenación Municipal (PBOM) de Zahara de la Sierra y San José del Valle.

El objetivo principal de estas mesas técnicas es la concreción del Avance del PBOM, que a su vez comporta la redacción de documentos de diagnóstico e información de la situación actual, un borrador del plan, así como un informe inicial estratégico.

La composición formal de ambos órganos se ha llevado a cabo en los ayuntamientos de ambos municipios, como ha apuntado en una nota la Diputación de Cádiz.

Sobre este asunto, Antonio Aragón ha explicado que la fijación de población al territorio, reconocido como un principio de la Diputación, "sólo puede alcanzarse ofreciendo oportunidades que aseguren su bienestar".

Ese objetivo está asociado a la obtención de suelo para viviendas, conforme a un plan de ordenación "actualizado y que aporte seguridad jurídica", tal como ha defendido el diputado provincial, además de facilitar a los ayuntamientos su acceso a los planes que promuevan las diferentes administraciones públicas.

En el caso de Zahara de la Sierra también han intervenido en dicho proceso el alcalde del municipio, Santiago Galván, personal técnico de ambas instituciones públicas y Pablo Montes Medialdea en calidad de adjudicatario de la redacción del nuevo planeamiento.

El encuentro en San José del Valle ha reunido al alcalde de la localidad, Antonio González Carretero, así como una representación de Ibermad SL, firma contratada para concretar el instrumento de ordenación en este municipio de la comarca de La Janda.

La definición del modelo territorial de cada municipio, la clasificación de sus suelos y las regulaciones aplicables, los derechos y deberes de cada propiedad, el alcance y los límites del desarrollo de viviendas o la conciliación entre la capacidad de crecimiento urbano y la prevalencia de los espacios naturales, son algunas de las premisas que deben precisar estos planes, conforme a las directrices de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía (Lista).

Considerando dichas previsiones, tanto Antonio Aragón como los alcaldes han valorado "la trascendencia" de un instrumento que es clave para el desarrollo equilibrado de los municipios.

Con anterioridad a la constitución de las mesas de Zahara de la Sierra y de San José del Valle ya se conformaron las de Setenil de las Bodegas, El Bosque y Alcalá del Valle. En próximas fechas se alcanzará este mismo objetivo en Villaluenga, Torre Alháquime, Grazalema, Castellar y Espera.

Todas estas poblaciones, menores de 5.000 habitantes, eran las destinatarias de una intervención específica de Diputación dedicada a actualizar el planeamiento en los territorios donde no se había emprendido dicha revisión. En el último Consejo de Alcaldías se confirmó una ampliación de objetivos, abarcando a los municipios comprendidos entre los 5.000 y los 10.000 habitantes, y que son Alcalá de los Gazules, Algodonales, Paterna de Rivera, Puerto Serrano y Trebujena.

Diputación, mediante gestión directa y a través de Asistencia a Municipios, también asiste en la revisión del planeamiento de Algar, Benaocaz, El Gastor y San Martín del Tesorillo.