La aldea ruteña de Zambra (Córdoba) prepara la XXXII edición de su Noche Flamenca, que llegará el 4 de julio

Foto de familia en la presentación de la Noche Flamenca de Zambra. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este jueves el acto de presentación del cartel de la XXXII Noche Flamenca de Zambra, "un festival consolidado como uno de los más importantes de Andalucía que volverá a reunir, el próximo 4 de julio, a los amantes del flamenco en el entorno del río Anzur".

Así lo ha detallado en rueda de prensa la delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, quien ha añadido que "este festival, organizada por la Peña Flamenca Zambra con el apoyo de la Diputación, contará, una vez más, con un cartel de primer nivel y se ha consolidado como uno de los más importantes de Andalucía".

En esta ocasión, según ha añadido, "estarán, al cante, Argentina, Mayte Martín, Ezequiel Benítez, Antonio Reyes y Rubito Hijo; al toque, José Quevedo 'Bolita', Eugenio Iglesias, José Gálvez, Paco León, Nono Reyes, Antonio Cáceres y Jesús Rodríguez. Todo ello acompañado por el baile de Juan Tomás de la Molia y bajo la dirección de Manuel Curao".

Moreno ha puesto en valor, además, el trabajo que viene realizando la Peña Flamenca de Zambra, "en cuya cuna crecieron artistas de prestigio para el flamenco, un legado que supone un impulso para acercar este bien patrimonial a todos aquellos que, cada año, se acercan a Zambra a disfrutar de este arte".

Desde la Diputación de Córdoba se resalta "la importante labor que realiza el tejido asociativo de la provincia, una labor esencial para el desarrollo de iniciativas y proyectos de envergadura. Y un claro ejemplo de ello es la Peña Flamenca de Zambra, sin cuyo compromiso no sería posible celebrar cada año un festival que crece en calidad y prestigio", ha apostillado Moreno.

La responsable de Participación Ciudadana de la institución provincial ha concluido señalando que "además de poner en valor el flamenco, este encuentro sirve como elemento de promoción y desarrollo de esta aldea de Rute, atrayendo la mirada de numerosos aficionados que marcan esta peculiar cita en sus calendarios".

Por su parte, el alcalde ruteño, David Ruiz, ha insistido en que "este festival se realiza y crece cada año gracias al apoyo de la Diputación. Estamos hablando ya de 32 años y es uno de los festivales más importantes, incluso a nivel nacional. Se desarrolla en un entorno privilegiado y atrae a muchos visitantes cada año".