El Centro Agropecuario de Diputación de Córdoba acoge la cata de 'Ecotrama 2026', con 110 muestras y más de 80 almazaras

Los responsables de Agricultura en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite (izda.), y en la Junta, Francisco Acosta, estudian los aceites del concurso. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las instalaciones del Centro Agropecuario Provincial, dependiente de la Diputación de Córdoba, ha sido el escenario elegido para celebrar la cata del XXV Concurso Internacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico 'Ecotrama 2026', "cita que ha contado con un total de 110 muestras y más de 80 almazaras, lo que supone un 26% más que en la pasada edición".

De este modo lo ha explicado el delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, quien afirmado que "en su XXV aniversario Ecotrama vuelve a la capital, después de haber visitado, en sus últimas ediciones, municipios como Priego de Córdoba y Pozoblanco, todos ellos productores en ecológico".

Lorite ha insistido en que este panel de cata cuenta "con los mejores aceites ecológicos del mundo", todo ello "en un certamen que cuenta con el reconocimiento de los principales países productores".

Ecotrama, ha añadido, es un "concurso que pone en marcha la institución provincial de la mano de Ecovalia" y que "supone visibilizar que Córdoba es la provincia más representativa en olivar ecológico, lo que justifica el apoyo a esta propuesta por parte de la Diputación".

"Hoy se dan cita aquí catadores de primer nivel que fomentan la difusión de este concurso. Expertos que conforman el jurado encargado de catar y elegir las muestras que serán distinguidas con los tan preciados 'EcoTrama Oro' y EcoTrama Plata", ha matizado Lorite.

El delegado de Agricultura de la Diputación ha hecho hincapié, además, en que "hablar de ecológico es hacerlo de sostenibilidad y cuidado del territorio, de ahí que su puesta en valor cobre una mayor importancia. La producción en ecológico tiene mucho que ver que la tradición olivarera de la provincia, del olivar de montaña, con un marchamo de calidad incalculable".

Lorite ha recordado, además, "el trabajo pionero que se viene realizando en materia ecológica desde la Finca El Aguilarejo', una de las primeras certificadas en Andalucía con el distintivo de ecológicas y en las que investigación, formación y experimentación se dan la mano en pro del desarrollo del cultivo ecológico".

Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Ramón Acosta, ha puesto en valor el gran trabajo que se hace en la provincia con la producción ecológica, la más representativa, con 42.803 hectáreas de olivar ecológico. Un trabajo que se evidencia con la celebración de Ecotrama, en la que, sin duda, la calidad de este aceite de oliva virgen extra en ecológico se verá reflejada".

Desde Ecovalia, su presidente, Álvaro Barrera, ha agradecido a la Diputación de Córdoba "su compromiso con este concurso que viene a refrendar la importancia de los municipios cordobeses en la producción en ecológico".

Según Barrera, "un sistema de producción que da respuesta a unas demandas globales y que cuenta con un valor añadido, el de los productores. En cuanto al consumo, éste tiene que crecer por lo que tenemos que incentivar y promocionar este incremento, también desde el ámbito institucional".

En relación con el número de muestras presentadas a concurso, ha afirmado que "es muy importante y, sin duda, recoge la importancia para los productores en ecológico de ganar aquí", en Córdoba, ha apostillado Barrera.

Finalmente, desde la Asociación Española de Municipios del Olivo (Aemo), José María Penco, ha insistido en "la espectacular evolución que ha sufrido este concurso con aceites de gran complejidad y equilibrio infinito en boca". Así, ha destacado que las muestras "este año alcanzan la cifra récord" y que "estadísticamente tienen una valoración superior a los aceites tradicionales".