Comienza la segunda fase de 'Una historia de las palabras en la Antigüedad' con apoyo de la Diputación de Córdoba

(Desde Izda.) Ferrer, Barbancho Y Siles, En La Presentación De La Segunda Fase Del Proyecto 'Una Historia De Las Palabras En La Antigüedad'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este martes el acto de presentación de la segunda fase del proyecto denominado 'Una historia de las palabras en la Antigüedad' y que "supone la adquisición de 100 cajas con los materiales que simulan a los utilizados para la escritura en la antigüedad, correspondientes a las cuatro civilizaciones que aparecen en el material didáctico de la primera etapa de la iniciativa".

De este modo lo ha explicado la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, quién ha recordado que "nuestro ánimo fue compartir con todas las bibliotecas municipales de la provincia una experiencia de éxito que se venía desarrollando en Lucena, primero con la edición del material de apoyo ideado por las bibliotecarias de este municipio para después completarlo con esta segunda fase".

Siles ha recordado que "el proyecto inicial, que comenzó en 2024 con la edición del material impreso de animación a lectura con el mismo título, se completa este año con la fabricación y entrega a todas las bibliotecas de la provincia del llamado 'Cajón Bibliotheke', caja que contiene los materiales que se utilizaron en las cuatro civilizaciones de la Antigüedad, representadas en el ejemplar del material didáctico denominado 'Una historia de las palabras en la Antigüedad' y que ya tienen las bibliotecas".

Así, ha continuado, "el denominado 'Cajón Bibliotheke' contiene los materiales que simulan a los utilizados para la escritura en la antigüedad, con el fin de fabricar los distintos artefactos de escritura y lectura de las cuatro civilizaciones antiguas reflejadas en el cuento y emular con estos sus correspondientes tipos de escritura, permitiendo a los alumnos simular la escritura cuneiforme sobre tabletas de arcilla usando el cálamo de los escribas, una pluma que permite escribir sobre un pergamino o un papiro en el que reflejar la escritura jeroglífica egipcia".

"Una vez realizados los talleres, el cajón alberga los documentos facsímiles elaborados, un acto que representa la etimología de la palabra 'biblioteca', es decir, depósito de libros, y que simboliza la misión de las primeras bibliotecas, la de la guarda y custodia del saber humano", ha señalado Siles.

La responsable de Gobierno Interior de la Diputación ha hecho referencia a que "este proyecto se suma, de este modo, a aquellas iniciativas que persiguen acercar la lectura al alumnado de una forma lúdica y placentera, haciendo protagonista al niño y teniendo en cuenta su edad, sus intereses y aficiones, mostrando la lectura como una diversión y una manera de descubrir y explorar nuevas situaciones, emociones o aspectos del mundo".

Para Siles, "esta iniciativa pretende modificar la actitud percibida entre la población joven de que ponerse a leer es un esfuerzo añadido, ofreciendo la lectura como una experiencia divertida y amena que acabe acercándolos al mundo del libro y a la biblioteca y sus profesionales como aliados para el acceso a un mundo de experiencias e información a través de la lectura".

En definitiva, ha concluido, "este proyecto nos permitirá llegar de manera indirecta a 76.000 niños y niñas de la provincia y presentar a las bibliotecas como espacios vivos y abiertos, que nos permiten disfrutar de la cultura y acceder a la información".

Por su parte, el responsable de Cultura del Ayuntamiento de Lucena, Francisco Jesús Barbancho, ha destacado que "invertir en cultura es invertir en el futuro de nuestros municipios, por ello agradecemos el compromiso demostrado por la institución provincial con esta iniciativa que nacía en nuestra localidad, y de manera concreta en nuestra biblioteca".

Finalmente, la bibliotecaria de Lucena Teresa Ferrer ha concretado los detalles de 'Una historia de las palabras en la Antigüedad', ya presente en las 77 bibliotecas municipales de la provincia, y "que permite formar a los más jóvenes de una manera lúdica".