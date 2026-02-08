El corte al tráfico de la CO-7207 eleva a 14 las vías afectadas de la red provincial de Córdoba por la borrasca

Desprendimiento de un talud en la A-4154, en foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ascienden a 14 las vías cortadas de la red provincial de carreteras por la borrasca

La Diputación de Córdoba ha informado de que, como consecuencia de las inclemencias meteorológicas registradas en las últimas horas con la llegada de la borrasca Marta, a las 10,00 horas de este domingo, son 14 vías de la red de provincial de carreteras las que permanecen cortadas al tráfico, una más que en la pasada jornada. Se trata de la CO-7207, de CO-8209 a El Tarajal (Priego de Córdoba), por inundación del río Salado.

Según detalla la institución provincial, en la zona de Pozoblanco, continúa cortada la CO-7409, de Villaralto a Dos Torres, en el pk 4+000 por el desbordamiento del río Guadarramilla; mientras que en la zona de Fuente Palmera se ha procedido al corte de la CO-3310, de A-445 a A-3051, del pk 0 al pk 11 por inundación del río Guadalquivir. Es la carretera de la margen izquierda entre Córdoba y Almodóvar.

La CO-3313, de A-431 a A-3051, sigue cortada entre el pk 1+700 y el pk 2+000 (puente sobre el Río Guadalquivir) por desbordamiento.

Ya en la zona de La Rambla, la CO-4205, de A-307 a Montemayor por su Estación, está cortada por el desbordamiento del arroyo del Término en el pk 5+375, mientras que la CO-4207, de Montilla a Montalbán, sigue cortada entre el pk 4+500 y el pk 6+000 por el desbordamiento de los arroyos De la Zarza, De las Salinas y del río Salado.

En lo referente a la zona de Córdoba, se ha prohibido la circulación en la CO-3105, de la N-IVa a ka CO-3200 por la barriada de Los Ángeles en Alcolea, con la carretera cortada en el pk 6+100 por socavón.

Permanece cortada la CO-3406, de N-432 a Obejo, por el deslizamiento del terraplén en el pk 11+530 con afección sobre la explanación de la vía. En la parte de Montoro, la CO-3201, de A-309 a A-3127 por la Campiña, ha cerrado a la circulación por el desbordamiento del arroyo de Los Verdiales en el pk 6+500.

Además, la CO-3108, de la A-306 a El Carpio por Maruanas, está cortada en su totalidad por inundación generalizada.

En la zona de Lucena, la CO-5211, de Aguilar a A-3133 por el Santuario de la Virgen de los Remedios, está cortada por el desbordamiento del río Cabra en el pk 1+500; mientras que en la parte de Rute está cerrada la CO-6213, de Cabra a Llanos de Don Juan (Rute), por desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 3+600 y el 3+700, y la CO-8215, de A-331 a El Higueral por Solerche (Iznájar), por el desbordamiento de arroyos y deslizamiento de taludes entre el pk 5+800 y pk 6+200.

Por último, en la zona de Priego de Córdoba, permanece cortada la CO-8203, de Almedinilla a LP Jaén por Brácana y Venta Valero, por el deslizamiento de taludes en varios puntos entre el pk 0+000, el pk 4+100 y el pk 4+750.

Desde la Diputación de Córdoba han indicado además que numerosas carreteras y caminos tienen balsas de agua, presencia de barros y acarreos en calzada, deslizamientos locales de taludes, colmatación de cunetas y de obras de drenaje transversal por arrastres o caída de árboles y ramas.

Afectan al tráfico con carácter temporal y sobre ellas se está actuando con los equipos propios y con las empresas a cargo de los contratos de Conservación de Carreteras y Caminos, habilitando el paso controlado por peones de señalización.