La Diputación de Córdoba abre el plazo de presentación de candidaturas a los Premios 'Ser Quien Soy'

Archivo - La delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno. - DIPUTACION DE CORDOBA - Archivo

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba ha informado de la apertura del plazo de presentación de candidaturas para optar a los Premios 'Ser Quien Soy', galardones que distinguen a personas, colectivos, entidades o instituciones de la provincia que han destacado por su trabajo en pro de la defensa de la diversidad y la pluralidad de orientaciones e identidades sexuales.

La responsable del área en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado de estos premios, enmarcados en el Plan Transversal LGTBI de la institución, que a través de ellos se reconoce "la diversidad sexual, la identidad y la expresión de género como parte de la construcción de una cultura inclusiva, diversa y promotora de derechos".

En cuanto a la cuantía de los premios, Moreno ha recordado que "cada modalidad cuenta con 1.000 euros haciendo un total de 6.000; no obstante, en el supuesto de que algún premio sea compartido, la cantidad prevista inicialmente en el presupuesto podrá variar siendo la cantidad máxima a ampliar de 3.000 euros".

Los Premios 'Ser Quien Soy' se otorgan en el ámbito de la economía, en el socio-educativo, en el ámbito deportivo, en el del arte y la cultura y a la mejor iniciativa de sensibilización en la administración pública. De igual modo, se otorga el premio 'Ejemplo Ser Quien Soy' como reconocimiento público a la labor de personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan destacado en su lucha por la visibilidad y promoción de los derechos del colectivo LGTBI. Este galardón tendrá carácter honorífico y su labor no tendrá que circunscribirse a la provincia de Córdoba. Además, podrá otorgarse a título póstumo.

Podrán optar a los premios en las distintas modalidades todas las personas mayores de edad, colectivos, entidades o instituciones tanto públicas como privadas que con su trabajo, trayectoria o actividad contribuyan y destaquen en la consecución del objetivo de la convocatoria. Los candidatos podrán ser propuestos por cualquier persona física o entidad pública y/o privada, no pudiendo postularse a sí mismas.

El plazo de presentación de candidaturas concluye el 25 de mayo y se podrá realizar mediante dos procedimientos; solicitud electrónica a través del Registro Electrónico de la Diputación (obligatorio para colectivos y entidades o instituciones tanto públicas como privadas) o, en el caso de no disponer de certificado digital, cumplimentando el modelo de solicitud que figura en la página 'www.dipucordoba.es/tramites.' Una vez cumplimentado el modelo y subidos los documentos que acompañan a la solicitud (memoria, currículum, entre otros), deberán imprimir la solicitud rellena y presentarla firmada en el Registro General de la Diputación (Plaza de Colón, 15).

Toda la información sobre esta convocatoria se puede consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 11 de mayo.