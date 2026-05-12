Yolanda Díaz cancela su presencia en un acto de campaña en Chiclana (Cádiz) este miércoles tras sufrir un esguince

Archivo - La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en un acto conjunto. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no podrá finalmente participar este miércoles en un acto en Chiclana de la Frontera (Cádiz) para apoyar la candidatura de Por Andalucía a las elecciones autonómicas del 17M tras sufrir un esguince.

"Desafortunadamente voy a tener que cancelar parte de mi agenda por un esguince. Haced siempre caso a los médicos y, sobre todo, tened cuidado con las escaleras", ha escrito a través de un mensaje en su perfil oficial en la red social 'Bluesky'.

En este sentido, fuentes de su entorno y de la campaña han confirmado a Europa Press que la vicepresidenta no podrá desplazarse este miércoles a la localidad gaditana al tener que guardar reposo.

Se trataba de la única participación de la ministra de Trabajo en la campaña de Por Andalucía, donde iba a respaldar a la cabeza de lista por la provincia de Cádiz, Esperanza Gómez, junto a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

