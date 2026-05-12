Adelante Andalucía critica "la situación límite" de la UMA por "infrafinanciación" de la Junta

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, tras una reunión con la plataforma 'UMA por la Pública' - ADELANTE ANDALUCÍA

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía por la provincia de Málaga en las próximas elecciones autonómicas de 2026, Luis Rodrigo, se ha reunido con la plataforma 'UMA por la Pública' y ha criticado "la infrafinanciación que sufren los centros universitarios públicos andaluces por parte de la Junta de Andalucía".

"No se nos olvida que la Junta de Andalucía le está cobrando un préstamo a la Universidad. La tiene sometida a un plan de ajuste que la está asfixiando", ha dicho y ha criticado que "tenemos aulas masificadas, docentes que cobran poco más que el salario mínimo y en unas condiciones lamentables".

Asimismo, ha incidido en "la situación límite de la UMA con un ejemplo que ilustra el delicado momento que vive la institución". "La Universidad de Málaga no tiene dinero ahora mismo ni para poner el aire acondicionado", ha dicho, además de poner de manifiesto "el recorte de plazas".

"Se está notando en el aumento de la nota de corte de muchos grados, que son altísimas", ha advertido. A juicio de Rodrigo, esta situación "es parte de un movimiento para favorecer a la universidad privada".

Al respecto, ha agregado que "el objetivo de todo esto es que el alumnado, o no estudie, o si lo hace tenga que endeudarse para poder estudiar a través de la privada, que sigue teniendo la alfombra roja en nuestra tierra".

Por último, el candidato de Adelante Andalucía se ha comprometido "a invertir, como mínimo, el uno por ciento del PIB andaluz en la Universidad pública, así como a condonar la deuda de la institución".

"No tiene sentido asfixiar de esta manera a un motor de innovación y conocimiento. Desde Adelante vamos a respetar a la Universidad y le vamos a dar el lugar primordial que merece en nuestra sociedad. Y, por supuesto, desde lo público", ha concluido.

