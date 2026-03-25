La Diputación de Córdoba abre sus puertas al legado de Averroes con una muestra que podrá visitarse hasta el 26 de julio

Foto familiar de la inauguración de la exposición 'Averroes y la Córdoba de su tiempo'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, abre sus puertas al legado de Averroes y acoge desde este miércoles, y hasta el próximo 26 de julio, la exposición 'Averroes y la Córdoba de su tiempo', muestra que forma parte del programa de actividades que se desarrolla con motivo del 900º aniversario del nacimiento del pensador.

Esta retrospectiva, comisariada por el profesor Juan Pedro Monferrer, podrá visitarse en la Galería de Presidencia de la institución provincial. Esta muestra, organizada por la Universidad de Córdoba (UCO), cuenta con la colaboración de la propia Diputación, del Ayuntamiento de Córdoba, la Casa Árabe, el Museo Arqueológico de Córdoba y la Cátedra de Estudios Árabes.

Durante el acto de inauguración de la exposición, el máximo responsable de la Diputación, Salvador Fuentes, ha afirmado que se trata de un recorrido que "invita a sumergirse en la Córdoba del siglo XII y a redescubrir la figura de uno de los mayores pensadores de la historia en el mismo contexto en el que vivió y desarrolló su actividad".

Según ha expresado Fuentes, "este proyecto es también reflejo de una sólida unidad institucional, una alianza que demuestra que cuando las instituciones avanzan juntas, los proyectos adquieren una mayor dimensión y se convierten en verdaderos motores culturales y sociales".

Esta colaboración, ha continuado, "conecta directamente con el legado de Averroes, quien presenta en su obra el conocimiento como construcción colectiva, el diálogo como herramienta y la cooperación como camino hacia el progreso".

La muestra inaugurada descubre al pensador "como ciudadano de una Córdoba vibrante, donde la vida cotidiana y la reflexión intelectual convivían de forma inseparable", ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido señalando que "este aniversario no es solo una mirada al pasado, sino una oportunidad para proyectarse hacia el futuro. La conmemoración de Averroes debe servir como impulso para recuperar el papel de Córdoba y de Andalucía como espacios de referencia en el pensamiento, la ciencia y la innovación".

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha subrayado que la exposición "representa un esfuerzo colectivo por acercar a la ciudadanía no solo el legado intelectual del pensador, sino también el contexto histórico y cultural en el que desarrolló su obra".

Asimismo, Torralbo ha querido destacar especialmente el trabajo del comisario de la muestra y profesor de la UCO Juan Pedro Monferrer, así como "la colaboración ejemplar entre todas las instituciones que han hecho posible esta exposición, un trabajo colectivo que demuestra" que cuando se suman esfuerzos se es capaz de "construir proyectos de gran valor científico y divulgativo".

En este sentido, ha continuado Torralbo, "el Año Averroes no es solo una conmemoración, sino una oportunidad para reforzar el papel de Córdoba y de su universidad como referente internacional del conocimiento, del diálogo entre culturas y del pensamiento crítico".

Finalmente, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Diego Copé, ha recalcado "la importancia de acoger esta exposición con ambición y con el objetivo de seguir siendo una ciudad de cultura y pensamiento. Igualmente, "reivindicar la figura de Averroes, más aún en el noveno centenario de su nacimiento", es una afirmación de lo que son los cordobeses "como tierra de libertad intelectual y humanismo".

'Averroes y la Córdoba de su tiempo' se compone de 47 piezas de cerámica, procedentes del Museo Arqueológico, además de por dos manuscritos cedidos por la Biblioteca Municipal. Podrán visionarse también copias de obras de Averroes, que permiten acercarse de manera directa a su pensamiento como jurista, científico, teólogo y filósofo.

El acto de apertura de la exposición ha permitido también dar a conocer una web en la que se centralizará toda la información del pensador, así como todas aquellas actividades y propuestas que, en torno al aniversario de su nacimiento, se pondrán en marcha en la ciudad de Córdoba. Podrá accederse a esta plataforma a través de enlace 'http://hurralab.net/universoaverroes'.

La muestra podrá visitarse en la Galería de Presidencia de la Diputación de Córdoba de lunes a viernes en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.