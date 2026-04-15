La Diputación de Córdoba acoge la entrega de los premios del Concurso Ibérico de AOVE Mezquita

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la entrega de los premios del Concurso Ibérico de AOVE Mezquita. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha acogido este miércoles el XIII Concurso Ibérico de AOVE Premios Mezquita, un certamen que este año ha alcanzado cifras históricas, con 223 muestras procedentes de España y Portugal y una destacada presencia de almazaras de la provincia cordobesa.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que estos premios, "no son solo un referente de calidad, son el termómetro de un sector que sabe competir al más alto nivel, incluso cuando el viento sopla de frente y se suceden los obstáculos".

Fuentes ha insistido en que "Córdoba sigue siendo un gigante, pues contamos con 381.000 hectáreas de olivar, un mar de olivos que no es solo paisaje, es economía, cultura y biodiversidad. Detrás de estas hectáreas hay más de 37.000 olivareros, guardianes de este legado milenario. El olivar genera más de cinco millones de jornales cada año, siendo un pilar fundamental para el empleo rural".

Además, Córdoba ha vuelto a marcar un nuevo récord en exportaciones, superando cifras históricas, y "el aceite de oliva es el protagonista absoluto de este éxito, representando casi el 30% del volumen de nuestras ventas al exterior, que están en cifras récord".

Fuentes ha puesto el acento durante su intervención en el "compromiso de la Diputación con el sector oleícola y esto se pone de manifiesto financiando iniciativas para impulsar la promoción y el conocimiento de nuestro AOVE, a través de nuestra colaboración con las denominaciones de origen, para fortalecer el valor de nuestra marca territorial".

Del mismo modo, según ha continuado el máximo representante de la institución provincial, "invertimos en infraestructuras y servicios en nuestros municipios, porque apoyar al olivar es apoyar la vida rural, promovemos la transferencia de conocimiento con la Universidad de Córdoba para avanzar en sostenibilidad y eficiencia y fomentamos rutas y experiencias que conectan a los visitantes con la cultura del olivo".

Con estos premios, ha añadido Fuentes, "rendimos homenaje a los olivareros, a los profesionales de almazaras y cooperativas, a los empresarios y comercializadores. Sois vosotros quienes habéis convertido a Córdoba en el epicentro de la excelencia".

En esta edición, la máxima valoración del certamen (98,5 puntos) ha sido para Oleobrácana, marca de la cooperativa Nuestra Señora del Carmen de Almedinilla, y Hadrianus, de la empresa Trujillo Castellón de Rute. Los premios Gran Mezquita de Córdoba han recaído en Parqueoliva Serie Oro y Rincón de la Subbética (Almazaras Subbética y Carcabuey), El Empiedro (Cooperativa La Purísima, Priego de Córdoba), Armónico Supremo (Aceite Armónico, Puente Genil) y Virgen de la Torre (Cooperativa Virgen de la Torre, La Victoria).