La Diputación de Córdoba acoge una jornada para analizar el futuro de la economía social en el sector agroalimentario

Archivo - La delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la celebración del foro 'El futuro del sector agroalimentario: sostenibilidad, competitividad y economía social' del proyecto 'Agrosocial', financiado con fondos Feder dentro del programa Interfronterizo Interreg Poctep España-Portugal.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la Diputación de Córdoba, Ana Rosa Ruz, ha señalado que "este es un encuentro estratégico donde debatir y analizar el papel de la modernización, la sostenibilidad y la competitividad del campo".

Además, Ruz ha destacado que a través del proyecto europeo 'Agrosocial', Córdoba "se posiciona como un territorio referente en el impulso de la economía social aplicada al sector agroalimentario, apostando por un modelo basado en la cooperación, la innovación y el desarrollo rural".

En su intervención, la diputada provincial ha insistido en que el futuro del sector agroalimentario pasa por "reforzar el papel de las cooperativas, apostar por la innovación y garantizar oportunidades reales en el medio rural".

En este sentido, ha subrayado la importancia de las federaciones de cooperativas como "elemento clave" para "conectar las políticas públicas con el territorio y hacer llegar las oportunidades al conjunto del sector".

En contexto, durante la jornada se ha presentado el 'Plan Integral del Ecosistema de Economía Social Agroalimentaria de la provincia' elaborado por la Diputación de Córdoba como una "herramienta estratégica" que marca el camino para afrontar "retos clave" como el relevo generacional, la digitalización o la mejora del posicionamiento en los mercados. Asimismo, han participado representantes del Departamento de Programas Europeos de la Diputación, de la consultora EIG y del departamento de I+D+i de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía.

De este modo, según ha precisado la institución provincial, entre las "recomendaciones clave" que se proponen en este plan se encuentran impulsar un marco de apoyo específico para cooperativas agroalimentarias, apoyar la diferenciación y la marca territorial e invertir en formación.

Asimismo, se ha dado a conocer la plataforma digital ('https://campus.agrosocial.eu/'), elaborada por la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), de la Diputación de Córdoba, que permitirá acercar al sector "herramientas prácticas para la formación, el emprendimiento y la toma de decisiones, facilitando su transformación y adaptación a los nuevos desafíos".

Además, la Diputación ha concretado que en su catálogo de recursos se encuentran un buscador de ayudas y convocatorias, un módulo de apoyo a la decisión y emprendimiento, una guía de oportunidades de inversión y una "innovadora sección" de 'Serious Games'.

También se ha dado a conocer el Informe Anual de Tendencias Agroalimentarias 2026 de la Fundación Intec, presentado por su vicepresidente Juan Francisco Delgado, y que analiza las principales tendencias que marcarán la evolución del sector, entre otras, el impacto de la regulación europea, la seguridad alimentaria y geopolítica y la sostenibilidad estructural del sistema alimentario.

Por último, ha tenido lugar un debate sobre el impulso de los sistemas alimentarios sostenibles de la provincia de Córdoba. En él han participado el director del Centro Agropecuario de la Diputación, Antonio Jiménez; la técnica de Internacionalización y Fondos Europeos del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), Mar Giménez, y Álvaro Fuentes-Guerra e Inés Criado, socios de Habitat Cuatro.

Bajo este contexto, los temas analizados en esta mesa redonda han ido desde el papel de los productos de proximidad en la gastronomía contemporánea a la innovación y diversificación del sector productivo, la articulación de redes que conecten todos los sectores o la puesta en valor de los productos locales como motor de desarrollo.

En suma, el foro ha reunido a representantes institucionales, cooperativas, empresas y expertos, consolidando a Córdoba como un "espacio de referencia" para el debate y la acción en torno al futuro del sector agroalimentario.