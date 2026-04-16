La Diputación de Córdoba acoge la primera de las dos sesiones de las jornadas científicas reproducción equina

Lorite e Hidalgo, durante la inauguración de las Jornadas sobre Reproducción Equina. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge este jueves la primera de las dos sesiones que tendrán lugar en el marco de las 'I Jornadas técnico-científicas. Reproducción equina. Particularidades del ganado asnal', y que tendrán su continuidad mañana viernes en el Centro Agropecuario Provincial.

El delegado de Infraestructuras, Agricultura y Sostenibilidad de la Diputación, Andrés Lorite, ha manifestado su satisfacción "porque hoy se pone en evidencia cómo dos instituciones, la Diputación y la Universidad de Córdoba (UCO) cooperan y colaboran por el futuro de la provincia. Lo llevamos haciendo en los últimos años en diferentes ámbitos, y hoy lo hacemos en algo tan fundamental como es la reproducción equina, un sector muy determinante y estratégico en nuestro territorio".

El diputado ha destacado que "la raza asnal andaluza nace en Córdoba, concretamente en la Subbética, y ha formado parte de nuestra cultura, de nuestra tradición e historia, y de nuestra forma de vivir y sentir".

Estas jornadas van a servir para dar a conocer las últimas investigaciones y avances en biotecnologías reproductivas específicas orientadas al ganado equino, en especial el ganado asnal. Un encuentro que "supone una oportunidad para reunir en un mismo espacio a investigadores y ganaderos de forma que se establezcan sinergias que permitan una transferencia de los conocimientos técnicos hacia las empresas del sector primario, que es estratégico para la provincia".

Lorite ha insistido en que la Diputación de Córdoba "pone a disposición de este proyecto lo más preciado que tiene, los medios humanos, nuestro equipo del Centro Agropecuario Provincial, el equipo veterinario que está haciendo una labor de transferencia de conocimiento encomiable, y lo hacemos de la mano de una referencia internacional, como es la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, que es un orgullo para todos los cordobeses", ha recalcado.

Para el delegado de Agricultura, "transferir ese conocimiento a los ganaderos es esencial para conocer mejor a nuestro ganado y a estas especies autóctonas". En este sentido, Lorite ha agradecido la colaboración de la facultad de Veterinaria de la UCO, de la que ha señalado que "es 'marca Córdoba', sinónimo de excelencia educativa y un centro de referencia internacional".

Por su parte, el decano de la Facultad de Veterinaria de la UCO, Manuel Hidalgo, ha hecho hincapié en el hecho de que "estas jornadas son fruto de una larga y estrecha con la Diputación de Córdoba, dos instituciones muy comprometidas con la transferencia del conocimiento, y que persiguen visibilizar una problemática grande que tenemos con una de nuestras razas autóctonas, el asno andaluz".

"El objetivo de este encuentro --ha señalado-- es abordar desde un punto de vista científico técnico las posibles mejoras en la reproducción de esta raza para su conservación y para ello tenemos un programa de alto nivel en el que participan investigadores de reconocido prestigio de la Universidad de Extremadura, del Centro Militar de Cría Caballar de la Fuerzas Armadas de Ávila, del Centro de Reproducción y Selección de Animales de Badajoz, entre otros".

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

El programa de las jornadas incluye una sesión teórica en el Palacio de la Merced y otra práctica en el Centro Agropecuario Provincial. Las ponencias previstas en la sesión teórica de este jueves incluyen las exposiciones del coronel jefe del centro Militar de Cría Caballar de Ávila, Francisco Crespo; de la veterinaria del mismo centro, Verónica Pérez, y de la profesora la Universidad de Extremadura, Cristina Ortega.

También serán ponentes la veterinaria del centro Censyra, Vanessa Gómez-Arrones; la veterinaria de la UCO, Ángela Galán; la profesora de Medicina y Cirugía Animal de la UCO, Isabel Ortiz; el decano de la Facultad de Veterinaria de la UCO, Manuel Hidalgo; la veterinaria de la UCO, Pilar Vallejo, y cerrará las intervenciones el técnico veterinario del Centro Agropecuario de la Diputación, Antonio González. Mientras que las sesiones prácticas previstas para mañana viernes correrán a cargo de los especialistas de la UCO Isabel Ortiz y Pilar Vallejo.