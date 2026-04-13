Diputación de Córdoba anuncia que obras de remodelación albergue de Cerro Muriano finalizarán antes de mediados de junio

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la visita a la obra del albergue juvenil de Cerro Muriano en Córdoba. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este lunes hasta el albergue juvenil de Cerro Muriano para comprobar el estado de ejecución de las obras de mejora en sus instalaciones, en las que la institución provincial ha iniciado la primera de las fases de reforma con un presupuesto de 632.000 euros para intervenir en la rehabilitación de la cubierta del edificio y en la reforma del entorno de la piscina. Así, se prevé que las obras estén concluidas antes de los Campamentos de Verano, que se pondrán en marcha a mediados de junio.

Tal y como ha indicado la institución provicial en una nota, Fuentes, que ha estado acompañado por la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, ha informado de que se trata "de una intervención que era necesaria y urgente dado el servicio que se presta en el albergue, en el que cada año se recibe a más de 8.000 jóvenes de la provincia que realizan aquí todo tipo de actividades de ocio y deportivas".

"Se ha realizado una obra muy importante destinada a la rehabilitación de la cubierta, que presentaba una situación preocupante debido a las humedades que estaban afectando a la zona de habitaciones", ha abundado Fuentes, al tiempo que ha señalado que se trata de "unos trabajos que se han agilizado para concluir antes de que empiece la temporada de campamentos de verano a mediados de junio".

En este sentido, ha añadido que en esta primera fase previa al verano "se ha incluido una intervención para la mejora en el enlosado de la piscina, en la que se habían detectado problemas con losas sueltas que provocaban cortes, además de otras deficiencias, lo que obligaba a una actuación rápida para evitar problemas y accidentes entre los usuarios".

En contexto, la Diputación ha precisado que esta primera fase de las obras se ha contado con un presupuesto de 535.625 euros para la rehabilitación de la cubierta del edificio, a lo que se suman otros 96.765 euros que se han destinado a la mejora del solado del área perimetral de la piscina.

De este modo, el proyecto de reforma prevé otras actuaciones que están en fase de adjudicación y que se llevarán a cabo a partir del mes de septiembre, una vez que finalice la temporada de campamentos para no interferir en las actividades programadas.

En esta línea, la institución provincial ha indicado que estas intervenciones a las que se va a destinar una partida de 1,2 millones de euros para crear una zona polideportiva cubierta con una pérgola en las inmediaciones de la zona de vestuarios, incluirán la instalación de placas fotovoltaicas en el techo, lo que permitirá ahorrar energía.

Las actuaciones previstas para después del verano, ha concretado Fuentes, "abordarán también este año la climatización de la zona de dormitorios, que quedarán en perfecto estado de servicio, y se va a actuar en la mejora de las cuatro pistas deportivas para adaptarse a los requisitos reglamentarios, puesto que también entre las actividades que acoge este albergue están las que organizan asociaciones y colectivos deportivos que realizan aquí competiciones que requieren estas adaptaciones".

Por su parte, Siles ha enfatizado que "se trata de unas instalaciones con más de 50 años y que presentan un buen estado pero que requieren de intervenciones de conservación para adaptarse a la normativa y para corregir esas deficiencias que han podido surgir con el paso de los años".

50 AÑOS DEL ALBERGUE DE CERRO MURIANO

Siles, que ha insistido en que las obras se ha planificado para no interferir en las actividades veraniegas, ha adelantado que la nueva campaña de Campamentos de Verano en el albergue de Cerro Muriano "está teniendo una gran repercusión y las solicitudes ya duplican a las 2.000 plazas que tenemos disponibles divididas en las diez fases de campamentos durante lo meses de verano".

Las instalaciones del Albergue Provincial de Cerro Muriano se remontan al año 1970, cuando la Diputación construye el edificio en una parcela de 39.464 m2 en plena sierra de Córdoba que la institución provincial había adquirido en 1943. El proyecto fue diseñado por el entonces arquitecto provincial Rafael de La-Hoz Arderius, destinado a campamento de verano de los residentes en el Hospicio Provincial.

Desaparecido el Hospicio, el albergue se abre al público general destinado a campamentos juveniles en verano y a otros grupos durante el resto del año. En concreto, el albergue se adapta a la topografía del lugar, asentándose en tres plataformas.

En la superior se levantan los edificios de dirección, almacenes, comedor, cocinas y aulas; en la intermedia, el edificio residencial, con tres módulos de dormitorios y baños; en la inferior, la piscina, sus vestuarios y la pista de 'futbito' y las cinco pistas de baloncesto. Asimismo, la superficie total construida de estos edificios es de 2.900 m2 y todas las instalaciones se rodean de una pradera arbolada.