La Diputación de Córdoba aprueba la puesta en marcha de un proyecto pionero dirigido a menores con problemas de conducta

Celebración de la sesión plenaria de la Diputación de Córdoba correspondiente al mes de abril. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de abril, ha aprobado este miércoles, por unanimidad, tres asuntos que "hablan de elementos clave para la provincia, como son el refuerzo de las políticas sociales, la digitalización y las infraestructuras hidráulicas".

Así lo ha explicado, en declaraciones a los periodistas previas al Pleno el portavoz del equipo de gobierno del PP, Antonio Martín, quien, acompañado por las responsables de Derechos Sociales, Irene Aguilera, y Transformación Digital, Sara Alguacil, ha desgranado los puntos más importantes de la sesión plenaria celebrada hoy.

Aguilera ha sido la encargada de detallar el proyecto Interfame-Conducta, "iniciativa pionera que ha sido aprobada hoy y que responde a una intervención terapéutica integral dirigida a menores con problemas de conducta en familias vulnerables, contando para ello con profesionales especializados y con personal de coordinación y administración".

Al desarrollo de este proyecto, según ha destacado, "se destinarán 2,5 millones de euros, financiados en un 95% por el Fondo Social Europeo Plus y el 5% restante por la propia Diputación. Así el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) gestionará 1,38 millones destinados al personal técnico, en un periodo de 36 meses".

"Se trata de una iniciativa que apuesta por la prevención, el acompañamiento y el refuerzo de la cohesión social, ofreciendo oportunidades reales a quienes más lo necesitan", ha concluido Aguilera.

Del mismo modo, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud, Sara Alguacil, ha informado de la aprobación definitiva del Plan Vuela 2026, "programa que permitirá transferir 486.756 euros a 73 municipios y las ELA para financiar la contratación de dinamizadores de este servicio".

Según ha precisado Alguacil, "estamos hablando de una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, ya que, gracias a estos puntos, cualquier vecino podrá acceder a servicios digitales, realizar trámites administrativos o solicitar ayudas con independencia a su lugar de residencia".

Se trata de "un proyecto que, sin duda, tiene un impacto directo en la vida de las personas, facilitando el acceso a servicios y contribuyendo a eliminar barreras en el medio rural, apostando así por la cohesión territorial en la provincia", ha apostillado Alguacil.

Finalmente, el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Antonio Martín, ha hecho referencia a la aprobación de la actuación sobre el segundo tramo de la conducción de agua desde el pantano de Iznájar a la zona sur de la provincia y que discurre entre Los Prietos y el camino provincial CP-205.

Martín ha especificado que "con esta actuación se instalarán 8,5 kilómetros de tubería que permitirán mejorar la eficiencia y evitar problemas estructurales que han venido provocando hasta 350 fugas e incidencias, al tratarse de tuberías con más de 50 años de antigüedad, que pasarán del fibrocemento a material dúctil".

Esta obra, ha añadido, "contemplada en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de la Diputación de Córdoba 24-27, cuenta con un presupuesto de 12,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses".

La obra completa se divide en tres fases. La primera, ya aprobada y adjudicada a la empresa Rialsa por 7,56 millones de euros, renovará 7,7 kilómetros de conducciones entre Iznájar y Los Prietos. La segunda, que se ha aprobado este miércoles en el Pleno, y queda pendiente una tercera fase, entre la CP-205 y Casilla del Monte, con una inversión estimada de 12 millones.

"Con esta obra se resuelve un problema estructural en la zona sur y centro de la provincia y se garantiza el servicio que prestamos a más de 240.000 vecinos y vecinas", ha concluido Martín.