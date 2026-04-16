La Diputación de Córdoba asesora a la Subdelegación en las ayudas de 47 millones para caminos dañados por el temporal

Archivo - Operarios de la Diputación de Córdoba trabajando en la retirada de un árbol caído sobre una carretera provincial durante el pasado temporal. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha completado el informe técnico y la relación de solicitudes de los ayuntamientos de la provincia para acogerse a la convocatoria de ayudas por daños por el temporal de lluvias en caminos agrarios públicos, regulada por la Orden APA/142/2026, de 25 de febrero de 2026.

Según ha informado la institución provincial en una nota, este trabajo de asesoramiento a la Subdelegación de Córdoba ha permitido centralizar las necesidades de los municipios y entidades locales autónomas (ELA), teniendo en cuenta, en base a los datos actualizados a fecha de hoy, que el importe de los daños en la provincia de Córdoba asciende a 47.313.598,07 euros.

El despliegue técnico realizado por la Diputación refleja la gravedad de los daños sufridos en la red de caminos rurales. En total, se han proyectado intervenciones en 942 tramos o caminos, lo que supone actuar sobre una extensión de más de 2.413 kilómetros de vías agrarias.

La Diputación, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, ha recopilado la información sobre los caminos agrarios susceptibles de reparación, en el marco del comité asesor técnico que se puso en marcha en virtud del Real Decreto 5/2026 del Gobierno central, por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

La institución provincial ha destacado que las solicitudes ya se encuentran en estado completo y se han remitido a la Subdelegación del Gobierno, cumpliendo con los requisitos de la normativa vigente para asegurar que los fondos lleguen con la mayor celeridad posible a las entidades locales.