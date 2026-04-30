Diputación de Córdoba, Ayuntamiento y Diócesis presentan el proyecto para la ermita de Jesús Nazareno de Bujalance

Foto familiar de la presentación del proyecto de reparación y restauración de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Bujalance. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

BUJALANCE (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El Teatro Español de Bujalance (Córdoba) ha acogido este jueves la presentación del proyecto de reparación y restauración de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad, en el que participan conjuntamente la Diputación, el Ayuntamiento y la Diócesis de Córdoba, y cuyo presupuesto estimado es de 700.000 euros.

La intervención tiene como objetivo fundamental garantizar la estabilidad estructural del edificio mediante una actuación integral sobre su cimentación. Dada la complejidad del terreno, se descarta actuar sobre la totalidad de la ladera sobre la que se asienta esta ermita, el cerro de La Lobera, optándose por una solución centrada en el edificio.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha subrayado que no es "una intervención cualquiera, el diagnóstico realizado pone de manifiesto la complejidad del problema". Así pues, no es "un daño puntual, sino un proceso de inestabilidad del terreno; con movimientos del suelo, la presencia de agua y la propia configuración del cerro han provocado un deterioro progresivo".

La ermita es "un símbolo vivo de la historia, la fe y la identidad de Bujalance y ha sido durante siglos punto de encuentro espiritual, por tanto es necesario acometer cuanto antes esta obra que afecta directamente a nuestra memoria colectiva", ha destacado. "Este edificio no tiene solo un valor arquitectónico o histórico, es también cultural y emocional, por aquí paseó en numerosas ocasiones el poeta de Cántico Mario López, Hijo Predilecto de la ciudad y en este entorno encontró su inspiración también el pintor bujalanceño Francisco Benítez Mellado".

Fuentes ha agradecido a los técnicos del Servicios de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la institución provincial, "que han desempeñado un papel fundamental en las fases previas del proyecto, actuando como entidad promotora del estudio geotécnico-patológico realizado en 2024".

El presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción por la colaboración con la Diócesis de Córdoba, "que está siendo especialmente fructífera en este camino", pues trabajan "conjuntamente en la protección de un legado que abarca desde el principal templo de la provincia, la Mezquita-Catedral, hasta joyas como esta ermita".

Así, ha reiterado la plena disposición de la Diputación para "seguir trabajando codo con codo para conservar el patrimonio, porque no es solo una obligación, es un deber con la historia y una inversión en el futuro".

Para finalizar, Fuentes ha tenido también palabras de agradecimiento y reconocimiento a la arquitecta responsable del proyecto, la montillana Mara Portero, "profesional de reconocida solvencia". Entre sus trabajos figuran intervenciones en la ermita del Colodro, en Córdoba; o en la ermita del Cristo de la Injurias, en Hinojosa del Duque, además de proyectos innovadores como la reconstrucción virtual del castillo de Montilla.

ERMITA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

El origen de la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno se remonta a finales del siglo XVI, en torno a 1580, cuando fue promovida por Pedro del Castillo. El templo responde tipológicamente a una ermita barroca de planta de cruz latina con nave única, bóvedas de arista y cúpula sobre el crucero. La topografía y la composición del terreno (arcillas y margas de alta plasticidad) condicionan de forma determinante el comportamiento estructural del edificio, debido al deslizamiento activo del terreno.

Las actuaciones principales que contempla el proyecto de reparación y restauración son la demolición de la edificación anexa al templo en mal estado, la consolidación del terreno mediante inyecciones de lechada de cemento, la ejecución de un encepado de hormigón armado y el recalce estructural mediante micropilotes de gran profundidad. De este modo se persigue detener los movimientos del edificio, garantizar su estabilidad a largo plazo y compatibilizar la conservación del bien con la dinámica natural del terreno.